В Україні випав сніг посеред весни: добірка фото із засніжених Карпат

На Прикарпатті справжня зима посеред квітня / facebook/Hoshiv.monastyr

14 квітня Україну притрусило снігом, а в Карпатах навіть пройшли снігопади. І хоча синоптики попереджали про заморозки, така погодна аномалія вкрай здивувала користувачів мережі. Дивіться фото, які здивують і вас!

У передвеликодній тиждень погода в Україні погіршилася: у всіх регіонах очікується різке похолодання та сильний штормовий вітер, а в горах та деяких областях уже випав мокрий сніг. 15 квітня синоптики прогнозують ще сильніші заморозки.

До теми: Усе про похолодання в Україні

Гошівський монастир отців Василіян, що розташований в Долинському районі Івано-Франківської області, оприлюднив чарівні фото засніженої Ясної гори:

Під сніговими заметами опинились весняні квіти та цвіт на деревах у Яремчі: Крокуси в Яремчі / Grygoriy Korpan Собака тішиться снігу / Grygoriy Korpan Засніжене Яремче (Івано-Франківщина) / Grygoriy Korpan

У горах повернулась справжня зима. Як інформують рятувальники, станом на 10:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а температура повітря становить -2°С. Сніг продовжує падати:

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Згідно з даними сайту Snig.info, упродовж дня сніжить на всіх гірськолижних курортах України: у Буковелі, Драгобраті, Тростяні, Пилипці та на Захарі Беркуті.

Захар Беркут / tvoemisto

Пилипець / tvoemisto

У Буковелі зазначають, що, якби не карантин, цей сезон міг би стати рекордсменом за тривалістю:

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