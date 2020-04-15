Березень 2020 року став другим найтеплішим на планеті

Березень у 2020 році став другим найтеплішим березнем на планеті за всю історію спостережень. Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Відзначається, що середня глобальна об'єднана температура повітря над океаном і сушею була на 1,16° С вище за середню багаторічну температуру за XX століття. Найтепліше було тільки в березні 2016 року.

І ще: Знімки з космосу показали очищене повітря через карантин

Крім того, перший весняний місяць цього року став 44 поспіль березнем і 423-м місяцем поспіль з температурою, яка була вищою за середню за XX століття. Середня глобальна об'єднана температура повітря над океаном і сушею також стала другою за період січень-березень, вона на 1,15° С вище за середню багаторічну за XX століття і також поступається лише березню 2016 року.

При цьому в Південній Америці березень 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Рекордно високі температури були також зафіксовані в частинах Атлантичного, Індійського і на заході Тихого океанів, а також в південній частині Північної Америки, Азії та Африки.

Читайте також: Вперше за 30 років над Гімалаями розійшлися хмари: фотофакт