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Березень 2020 року став другим найтеплішим на планеті

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Березень 2020 року став другим найтеплішим на планеті - фото 1

Березень у 2020 році став другим найтеплішим березнем на планеті за всю історію спостережень. Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Відзначається, що середня глобальна об'єднана температура повітря над океаном і сушею була на 1,16° С вище за середню багаторічну температуру за XX століття. Найтепліше було тільки в березні 2016 року.

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Березень 2020 року став другим найтеплішим на планеті - фото 398204

Крім того, перший весняний місяць цього року став 44 поспіль березнем і 423-м місяцем поспіль з температурою, яка була вищою за середню за XX століття. Середня глобальна об'єднана температура повітря над океаном і сушею також стала другою за період січень-березень, вона на 1,15° С вище за середню багаторічну за XX століття і також поступається лише березню 2016 року.

При цьому в Південній Америці березень 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Рекордно високі температури були також зафіксовані в частинах Атлантичного, Індійського і на заході Тихого океанів, а також в південній частині Північної Америки, Азії та Африки.

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Джерело: noaa
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