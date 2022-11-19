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Як швидко та безпечно прибрати лід з лобового скла: ефективні підручні методи
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Усі власники авто взимку періодично стикаються з ситуацією, коли потрібно швидко розморозити вікна в машині, а скребки і щітки вже не справляються із заледенілим склом. Розповідаємо про автомобільні лайфхаки, які допоможуть водіям не лише позбутися льоду на склі, але й розморозити замки та дзеркала.
Кінець осені та зима – період справжніх випробувань як для водіїв, так і для автомобілів. Хто залишає своє авто на морозі, добре знає, які труднощі трапляються: то снігом замете, то лобове скло зледеніє. Але у будь-якому випадку треба їхати. Тому кожному водію корисно знати усі можливі способи, як швидко прибрати лід з вітрового вікна. Читай детальніше на Радіо MAXIMUM.
До слова: Як захистити лобове скло від обледеніння: актуальний лайфхак для водіїв
Прогріти обігрівачем
Саме обігрів є найпростішим, але й найтривалішим способом позбавитися від льоду. Увімкни опалення в салоні, перенаправ потоки теплого повітря у бік скла та чекайте 10-20 хвилин. Тільки не вмикай найгарячіший режим, вистав повільне й прохолодне обдування, щоб скло не лопнуло. Пришвидшити процес можна скребком, коли лід уже трохи підтанув.
Розчин на спирту
Є набагато швидший спосіб. Щоб прибрати лід з лобового та будь-якого іншого скла автомобіля, досить заздалегідь приготувати суміш зі спирту, води та звичайного побутового миючого засобу. Для цього необхідно змішати 1 частину води з 2 частинами спирту та додати трохи рідини для миття посуду. Все це залий у пляшку з пульверизатором, а потім просто розпороши на замерзлі поверхні. Ефект миттєвий – лід зі скла тане на очах.
Соляний розчин
На випадок, якщо вдома не було спирту. Для цього тобі знадобиться звичайна водопровідна вода, яку можна не розігрівати, кухонна сіль та пульверизатор. У 1,5-літровій пляшці розчини 8-10 столових ложок кухонної солі і прикріпи на неї пульверизатор. Потім отриманим розчином оббризни замерзлі шибки або інші поверхні – лід легко відтає і його можна буде без зусиль прибрати скребком. Очищене від льоду скло залишиться лише протерти ганчіркою.
Важливо! Цей метод краще використовувати вкрай рідко, адже сіль пошкоджує лакофарбове покриття.
Оцет
Розтопити швидко кригу на склі автомобіля можна також і звичайним оцтом. Температура його замерзання нижче мінус 20 градусів Цельсія, а вступаючи з реакцію з льодом, оцет його розчиняє.
Що не можна робити під час розморожування лобового скла
- Не пробуй підняти склоочисники. Гумки двірників сильно примерзають до скла, а при спробі відірвати, ти можеш їх пошкодити.
- Не вмикай двірники, поки лід повністю не розтане. Так можна спалити мотор склоочисників, якщо лід виявиться сильнішим і не відпустить щітки.
- Не стукай скребком по склу (навіть пластиковим). Охолоджене скло стає крихкішим, і є ризик створити скол або тріщину навіть при незначному ударі.
- Не поливай замерзле скло водою. Холодна вода може лише наростити шар льоду, а через теплу і гарячу може з'явитися велика тріщина.
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