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Що робити, якщо потрапили у ДТП: покрокова інструкція, яку повинен знати кожен водій
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У осінній та зимовий період на дорогах помітно збільшується кількість аварій: серйозних та зовсім дріб'язкових без критичних пошкоджень. Тож не зайвим буде нагадати водіям про алгоритм дій у разі ДТП.
Патрульна поліція Київської області опублікувала покрокову інструкцію, якої слід дотримуватися, якщо раптом ви потрапили в аварію.
І ще: Коли потрібно вмикати аварійку, щоб не отримати штраф: шпаргалка для водіїв
Алгоритм дій при ДТП
- Одразу зупиніть машину та не покидайте місце аварії.
- Увімкніть аварійку та встановіть знак (трикутник) аварійної зупинки. Якщо ДТП сталася у населеному пункті, трикутник потрібно виставити за 20 метрів від авто, або за 40 метрів, якщо це трапилося за містом.
- Надайте медичну допомогу постраждалим (якщо такі є), викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, або зверніться за допомогою до присутніх. Якщо всі перераховані вище дії неможливі, відвезіть потерпілого до найближчої лікарні, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП та положення автівок після їхньої зупинки. У медичній установі повідомите своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце події.
- Повідомте про аварію поліцію, запишіть прізвища та адреси очевидців і чекайте на прибуття полісменів.
- Вживайте усіх можливих заходів, аби зберегти сліди аварії та організуйте безпечний об'їзд місця події.
- Не забудьте повідомити про те, що сталося свою страхову компанію і у разі серйозної аварії викликати страхового агента та юриста.
Будьте обережні за кермом! Дотримуйтеся безпечної дистанції, уникайте різких маневрів взимку та не перевищуйте швидкість!
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