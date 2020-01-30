Як швидко й ефективно позбутися від джетлагу

Джетлаг може зіпсувати відпустку та ділові зустрічі, але існують прості ефективні способи боротьби з цим явищем. Розповідаємо, як прибрати негативні наслідки стану, який виникає після різкого перетину кількох часових поясів.

Багато людей, які вирушають відпочивати у спекотні країни, стикаються з джетлагом або синдромом зміни часових поясів. Це досить поширене явище пов'язане з тим, що організм звикає спати і прокидатися по одному графіку, а коли ми зранку опиняємося вночі або навпаки, тіло просто не може швидко себе "зламати". Для зміни звичного графіка потрібні дні, через що у результаті джетлагу люди не висипаються і відчувають себе "розбитими" на відпочинку і ділових зустрічах.

І ще: У цьому готелі Канади можна 18 років жити безкоштовно: умова проста

Існують прості способи, що допомагають швидко розправитися з синдромом, і їх ефективність доведена науково. Наприклад, можна використовувати сонцезахисні окуляри, що створюють мозку ілюзію сутінків. Носіть їх навіть у тому випадку, якщо на небі немає сонця, а день похмурий. Якщо за звичайним графіком у вас ранок, але на місці прильоту друга половина дня, це повинно допомогти.

Джетлаг може добряче наламати ваші плани під час подорожі

Якщо в силу якихось причин вам потрібно здійснювати регулярні переміщення в різні часові пояси, то під час польотів відмовтеся від вживання алкогольних напоїв, а також не забувайте пити більше води.

Джетлаг, викликає сонливість, здатний завадити проведенню ділової зустрічі, так що в офісі сідайте ближче до вікна, щоб сонячне світло вас бадьорило та заважав відключатися.

А ось якщо ви не можете заснути, то спробуйте таблетки з мелатоніном, які викликають сонливість. Однак не варто переоцінювати їх ефективність. Спостереження показують, що ефект цих препаратів не дуже виражений. У цьому випадку краще спиратися на самопочуття після їх прийому.

Читайте також: Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року