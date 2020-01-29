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У цьому готелі Канади можна 18 років жити безкоштовно: умова проста
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Канадський готель пропонує безкоштовне проживання протягом 18 років парі закоханих. Утім, є одна умова, яку потрібно виконати. Передовсім, – прилетіти до Канади. Решту читайте далі.
Готель Zed у канадській провінції Британська Колумбія вирішив на День Святого Валентина відмовитися від звичних романтичних пропозицій. Замість цього, він збирається 14 лютого запустити спеціальну пропозицію Nooner. Будь-яка пара може забронювати проживання на чотири години за 45 доларів США. І якщо їм вдасться зачати дитину під час перебування, то готель надасть безкоштовне проживання протягом наступних 18 років.
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Генеральний директор готелю Менді Фармер заявила, що "вони не збираються переконувати завести дитину тих, хто не думає про це. Але якщо пара серйозно ставиться до розширення своєї сім'ї, чому б їй не спробувати? Якщо це вдасться, партнери отримають можливість святкувати зачаття малюка протягом наступних 18 років".
У готелі відзначили, що акція відкрита для всіх, незалежно від статевої приналежності, самовираження чи сексуальної орієнтації. Це означає, що пари можуть виграти приз за допомогою сурогатного материнства або усиновлення.
Маркетинговий хід Zed неоднозначно сприйняли серед користувачів соціальних мереж. Дехто назвав таку ініціативу готелю ганебною й огидною, а також звинуватив її ініціаторів у дискримінації людей, які не хочуть дітей або у яких вже є діти. Представники готелю у відповідь заявили, що вони лише заохочують щасливе і здорове сексуальне життя своїх гостей.
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