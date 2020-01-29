Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року

Експерти туристичного гіда Big Seven Travel виділили сім трендів, які визначатимуть уподобання туристів у 2020 році. Як зазначають фахівці, за останнє десятиліття кількість мандрівників за рік подолало позначку в 1 мільярд.

Подорожі наодинці

Хоча індивідуальний туризм завжди був популярний, проте з кожним роком такий вид подорожі стає все простішим і доступнішим завдяки численним мобільним додаткам і суспільним групам.

І ще: Самостійна подорож до Італії: як все організувати

Поєднання роботи і відпочинку

Зростання популярності цього тренду пояснюється сучасними технологіями: можливість проведення віддалених відео- і чат-конференцій, дозволяє працювати в будь-якому куточку світу.

Культурний обмін

За даними Booking.com, 68% мандрівників з усього світу планують поїздки з метою культурного обміну: освоєння нових навичок, волонтерство та тимчасової роботи в іншій країні.

Вибір іншого міста

Багато відомих міст страждають від надмірного припливу туристів, тому вводять обмеження і податки на візити. За даними Booking.com, мандрівники стали вибирати візити в менш розрекламовані, але не менш цікаві міста. Наприклад, замість Парижа відвідують Нант, замість Венеції – Перуджу.

Smart-подорожі

Все більше мобільних додатків, доступ до інтернету і персоналізація даних допомагає експертам ефективно управляти туристичними потоками. Такі програми, як Tripit, допоможуть туристам спланувати кожен крок в подорожі, в той час як Google, Facebook і інші використовують AI для адаптації до того, де туристи перебувають, куди направляються і що хочуть зробити.

Політичний туризм

Політика має великий вплив на туристичні потоки. Один з найяскравіших прикладів – заборона громадянам США на візити в Гонконг під час протестів, що охопили країну у 2019 році, коли кількість туристів з США знизилася на 39% в порівнянні з попереднім роком.

Свідомі подорожі

Боротьба з глобальними змінами клімату для мільйонів людей, які надихнулися акціями 17-річної екоактивістки Грети Тунберг, стала одним з важливих чинників при плануванні подорожей. Найбільша частка викидів СО2 припадає на викиди літаків, поїздів і автомобілів. А оскільки боротьбу за збереження навколишнього середовища очолює молоде покоління, то їхня відмова від подорожей на далекі відстані незабаром позначиться на туристичних потоках.

Читайте також: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки