Як швидка трапеза впливає на фігуру

Сучасний ритм життя часто змушує людей забувати про сніданок та їсти на ходу. Але як швидкість споживання страв позначається на фігурі? Про це читайте далі.

Команда британських науковців з Бристольського університету та Університету Роехемптона дослідила, як швидкість їжі допомагає схуднути та підтримувати форму, передає popmech.

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Для цього учені провели опитування щодо звичок, фізичних параметрів та раціону серед понад 800 добровольців, серед яких були і дорослі, і діти. Виявилось, що саме час, який виділяють на трапезу, напряму позначається на вазі. Ті, хто їсть швидко та не надто добре пережовує продукти, мають вищі шанси розповніти. Це працює і навпаки: повільна трапеза дозволяє швидше втамувати голод та не переїдати.

Дослідники також наголосили, що проблеми з зайвими кілограмами виникають не лише у дітей і підлітків, які звикли влаштовувати швидкі перекуси, а й у дорослих. До того ж, стать зовсім не має значення.

Вдалось виявити ще один цікавий факт: старші діти, зазвичай, їдять трішки швидше, аніж їхні молодші брати чи сестри.

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