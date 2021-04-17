Названі спеції, здатні прискорити метаболізм

Додавайте в раціон ці спеції, щоб поліпшити обмін речовин і посприяти своєму схудненню!

Червоний гострий перець. Червоний перець чилі підвищує апетит і прискорює метаболічні процеси. При цьому він знижує рівень цукру в крові і покращує зір. Крім того, організм після вживання такої приправи виділяє адреналін і ендорфін, що знижує тривожність і ознаки депресії, пише kleo.

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Кмин. Кмин популярний в народній медицині як спазмолітичний і сечогінний засіб. Крім цього пряність позитивно впливає на рівень холестерину і травлення, а також знижує ризик газоутворення.

Куркума. Корисні речовини в куркумі налагоджують метаболізм, а антиоксиданти в ній виводять токсини і інші шкідливі речовини, через які з'являються боки і жирові відкладення на животі. За даними вчених, пряність не тільки сприяє втраті ваги, але і зменшує талію.

Насіння гірчиці. Насіння гірчиці багате на кальцій, магній, калій і фосфор, а також містить вітамін А і фолієву кислоту. Всі ці речовини прискорюють обмін речовин на 25 відсотків, що робить насіння незамінною пряністю в процесі схуднення.

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