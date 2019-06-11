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Як схуднути в животі за три дні: найефективніші методи
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Прибрати живіт за три дні реально, якщо зібрати всю свою волю і проявити стійкість. Щоб схуднути в області живота за три дні, потрібно виконувати спеціальні вправи, а також дотримуватися дієти.
Прочитавши назву цієї статті, багато хто здивується: прибрати живіт за 3 дні, та хіба це можливо? Можливо, але з деякими застереженнями. Якщо ви вірите у дива, хресну-фею і в те, що можна схуднути на два-три розміри за 3 дні, то ми вас розчаруємо. Всілякі дива і фея, може, і існують, а ось кардинально скинути вагу за такий короткий термін не вдасться. Але якщо ви ставите перед собою мету зробити живіт більш плоским за 3 дні, то це цілком можливо.
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Експрес-дієта для схуднення:
Кожна людина хоч раз у житті відчуває потребу терміново скинути зайву вагу і скоротити обсяги деяких частин тіла. Для цього розроблені спеціальні експрес-дієти для екстрених випадків. Стандартні методи схуднення не дають бажаних результатів? Стакан лимонного соку з водою до сніданку, екзотичний фрукт – ананас – на обід і вечерю допоможуть швидко і ефективно схуднути. Це найоптимальніший рецепт популярної експрес-дієти. Виконання правил зробить плоским і пружним живіт всього за 3 дні.
Як прибрати живіт за допомогою масажу в домашніх умовах?
Один із простих способів прибрати живіт масажем в домашніх умовах – виконувати щипкові рухи за годинниковою стрілкою, а також перекочування зверху вниз в якості розігріву перед сеансом фізичних вправ. Затівати такий захід потрібно або за годину до їжі, або через дві години після того, як ви останній раз їли.
Лягайте на спину, розслабтеся і спочатку кілька секунд гладьте живіт круговими рухами долоні. Потім почніть пощипувати себе, кожен раз відтягуючи шкіру все сильніше. Не варто при цьому заподіювати собі біль або неприємні відчуття, сподіваючись на кращий результат. Через десять хвилин такого масажу для схуднення живота можна почати захоплювати складки шкіри і перекочувати їх від низу до верху. Вся процедура займає хвилин 15 і проводиться один-два рази на день.
Як правильно робити масаж живота в домашніх умовах – дивіться відео:
Прийом їжі за графіком при схудненні в животі:
Якщо вас цікавить, як прибрати живіт за 3 дні з максимально якісним закріпленням результату, вам необхідно звернути увагу на спеціально підібраний режим харчування. Найкраще вибрати одну з дієт, що передбачають акцент на використання злакових продуктів.
Оптимальным варіантом буде застосування вівсяних пластівців, які розмочують в гарячій воді і вживають три рази протягом дня. Подібний раціон не тільки допоможе очистити організм від шкідливих речовин і виключити потрапляння в нього жирів, а й посилить використовувані вами вправи, забезпечивши тіло необхідною кількістю енергетичних ресурсів.
Вправи, які допоможуть прибрати живіт:
Втягування живота: можна виконувати в будь-якій позі. Вдихайте носом і в цей же час виставляйте живіт вперед. Потім видихайте ротом і при цьому втягуйте живіт так сильно, як можете. Відчуйте, як рухаються ваші м'язи.
Нахили в сторони для зменшення боків: необхідно рівно встати і поперемінно нахилятися вправо або вліво, при цьому піднімаючи ліву чи праву руку відповідно. Виконуючи цю вправу, ви формуєте рельєф талії.
Вправи для нижньої частини живота: лягаємо на підлогу, кладемо руки долонями під голову, ноги згинаємо в колінах або витягуємо по підлозі (як вам простіше), потім піднімаємо голову і плечі від підлоги. М'язи в нижній частині живота будуть напружуватися.
Підйом тулуба: лягаємо на спину, витягуємо руки і ноги, піднімаємося і намагаємося дотягнутися руками до ступень.
Кожну вправу треба виконувати за принципом "наскільки вистачить сил, і ще два рази". Намагайтеся навантажити м'язи по максимуму, адже результат необхідний вам в найкоротші терміни. Після виконання вправ було б непогано полежати трохи на підлозі і розслабитися. Потім прийміть душ і намажте живіт розігріваючим кремом для посилення спалювання жиру.
Табу при схудненні в животі за три дні:
Потрібно повністю відмовитися від алкогольних напоїв і куріння. Якщо вам це не під силу, то результату не буде. Такі кардинальні заходи потрібні для нормалізації обміну речовин, а це неможливо поєднувати зі шкідливими звичками. Наприклад, алкоголь містить жіночі гормони, які розташовуються на талії у вигляді зайвих сантиметрів.
Як знову не набрати зайву вагу?
Як прибрати жир з живота ми приблизно вже уявляємо, а ось питання як не дозволити повернутися йому на своє колишнє місце по закінченню трьох днів, є не менш актуальним. Виходити з такої дійсно дуже жорсткої дієти буде нелегко, по-перше, ваші порції протягом двох-трьох днів повинні бути мінімальними, по-друге, ви не повинні відразу ж починати їсти "важку" їжу, тобто ніякого м'яса, картоплі і наваристих супів. Постарайтеся поступово привчати свій організм до чогось іншого, крім фруктів і кефіру.
Як прибрати живіт і боки в домашніх умовах – дивіться відео:
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