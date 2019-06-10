Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти

Як схуднути на 5 кг за тиждень, при цьому не голодувати і не мучитися від виснажливих дієт? Дієтологи запевняють: це цілком можливо, якщо дотримуватися певних правил і харчуватися відповідним чином.

Тиждень – реальний термін для скидання в середньому п'яти зайвих кілограмів, результат втрати яких буде помітний оточуючим. Просто дотримуйтесь нескладних правил, а при бажанні і відсутності протипоказань сядьте на швидку дієту.

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Основні правила схуднення за тиждень на 5 кг

Їжте не частіше ніж чотири рази на день

Намагайтеся не їсти за 2 години до сну

Не з'їдайте всю порцію на тарілці: як тільки відчуєте, що голод пройшов – не їжте більше. Можна розділити порцію навпіл і з'їсти тільки половину. Прислухайтеся до своїх відчуттів під час їжі – ви все ще відчуваєте себе голодним після з'їденої половини порції, або вам просто шкода викидати хороші продукти? Визначте для себе ідеальну порцію, щоб не переїдати і точно знати, яку кількість їжі в будь-який час дня потрібно прийняти, щоб пройшов голод

Мінус 5 кг за 5 днів – дивіться відео:

Намагайтеся постійно чимось займатися, оскільки лінь в першу чергу є причиною помилкового голоду. Це можуть бути навіть такі захоплюючі заняття, як шопінг, похід в кіно, прогулянки з друзями

Їжа, яку потрібно виключити з раціону

Сіль і цукор. Обидва продукти є вкрай шкідливими для фігури і здоров'я Вершкове масло. Містить велику кількість холестерину і калорій вершкове масло слід також виключити зі свого щоденного меню Майонез і кетчуп Жирне м'ясо, в тому числі і яловичина. Під час семиденної дієти найкраще споживати курячу грудку (без шкірки) Хлібобулочні вироби. Замініть білий хліб на житній і хлібці

Як схуднути за тиждень на 5 кг: корисні поради

Схема харчування, щоб схуднути на 5 кг

Харчуватися потрібно невеликими порціями, 4 рази на день – приблизно, кожні 2-3 години. На сніданок – вівсянка, чашка кави, банан. Потім – перекус: можна з'їсти яблуко або інший фрукт. Ще через 1,5-2 години – обід: гречка, салат, м'ясна страва. Краще, якщо ви відмовитеся від звичайного смаження м'яса на сковороді в киплячій соняшниковій олії – це не допоможе вам схуднути. Обзаведіться пароваркою – вона не зробить вашу їжу менш смачною, але збереже всі її корисні властивості. На полуденок – будь-який нежирний йогурт або склянка нежирного молока. На вечерю (за часом, вона має припадати на 18.00-19.00) – салат, риба.

Правильна фізична активність

Як схуднути за тиждень на 5 кг без дієт – дивіться відео:

Якщо ви поставили собі за мету схуднути за один тиждень, то доведеться попітніти. У прямому сенсі цього слова. Ось тільки потіти треба правильно, здійснюючи інтервальні тренування високої інтенсивності (ІТВІ). Також необхідно збільшити свою фізичну активність протягом всього дня протягом тижня. Менше сидіти, більше рухатися. Влаштуйте генеральне прибирання і вирушайте на пішу екскурсію.

Як схуднути за тиждень на 5 кг: 5 найпопулярніших дієт

Кефірна дієта на 7 днів дозволяє схуднути на 3-5 кг за весь термін, вживаючи в їжу кефір і – вкрай обмежено – кілька інших дозволених продуктів.

Японська тижнева дієта – "усічений" різновид однієї з найпопулярніших дієт для швидкого схуднення, знаменитої "японки". Худнуть в середньому на 4 кг за 7 днів. Це безвуглеводна дієта, кожен з прийомів їжі на якій розписаний по грамах і годинах.

Як схуднути за тиждень на 5 кг: корисні поради

Гречана дієта обіцяє рекордний "схил" – близько 1 кг на день. Улюблену крупу для цього плану харчування слід відварювати не традіційно, а особливим чином запарювати – можливо, цей ритуал відволікає від зрадницьких думок про повноцінний прийом їжі?

Джусінг, або сокова монодиета – засіб екстреної допомоги. Дієта на соках на тиждень – екстремальний за тривалістю варіант, звертатися до якого слід в крайньому випадку. Любите фрукти? Спробуйте більш збалансовану грейпфрутову дієту.

Як схуднути за тиждень на 5 кг: корисні поради

Розвантажувальна дієта королеви – користується великим попитом. Застосовуючи цей план харчування, що дозволяє в день випити 1 л знежиреного кефіру і 2,5 літра простої води, з'їсти одну картоплину, 100 гр сиру, 2 огірки і ¼ курчати через рівні проміжки часу, можна схуднути на 2-3 кг.

Протипоказання

Будь-які монодієти, що тривають більше трьох днів, вкрай незбалансовані за складом. Перш ніж застосовувати якійсь різновид, потрібно обов'язково порадитися з лікарем. Наприклад, сирна дієта може бути протипоказана людям з хворими нирками, морквяна – викликати серйозні ускладнення з печінкою, а рисова – спровокувати неприємності з кишечником.

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