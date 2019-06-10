На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти
-
- 26336
Як схуднути на 5 кг за тиждень, при цьому не голодувати і не мучитися від виснажливих дієт? Дієтологи запевняють: це цілком можливо, якщо дотримуватися певних правил і харчуватися відповідним чином.
Тиждень – реальний термін для скидання в середньому п'яти зайвих кілограмів, результат втрати яких буде помітний оточуючим. Просто дотримуйтесь нескладних правил, а при бажанні і відсутності протипоказань сядьте на швидку дієту.
І ще: Як натренувати гарні ноги в домашніх умовах
Основні правила схуднення за тиждень на 5 кг
- Їжте не частіше ніж чотири рази на день
- Намагайтеся не їсти за 2 години до сну
- Не з'їдайте всю порцію на тарілці: як тільки відчуєте, що голод пройшов – не їжте більше. Можна розділити порцію навпіл і з'їсти тільки половину. Прислухайтеся до своїх відчуттів під час їжі – ви все ще відчуваєте себе голодним після з'їденої половини порції, або вам просто шкода викидати хороші продукти? Визначте для себе ідеальну порцію, щоб не переїдати і точно знати, яку кількість їжі в будь-який час дня потрібно прийняти, щоб пройшов голод
Мінус 5 кг за 5 днів – дивіться відео:
- Намагайтеся постійно чимось займатися, оскільки лінь в першу чергу є причиною помилкового голоду. Це можуть бути навіть такі захоплюючі заняття, як шопінг, похід в кіно, прогулянки з друзями
Їжа, яку потрібно виключити з раціону
- Сіль і цукор. Обидва продукти є вкрай шкідливими для фігури і здоров'я
- Вершкове масло. Містить велику кількість холестерину і калорій вершкове масло слід також виключити зі свого щоденного меню
- Майонез і кетчуп
- Жирне м'ясо, в тому числі і яловичина. Під час семиденної дієти найкраще споживати курячу грудку (без шкірки)
- Хлібобулочні вироби. Замініть білий хліб на житній і хлібці
Схема харчування, щоб схуднути на 5 кг
Харчуватися потрібно невеликими порціями, 4 рази на день – приблизно, кожні 2-3 години. На сніданок – вівсянка, чашка кави, банан. Потім – перекус: можна з'їсти яблуко або інший фрукт. Ще через 1,5-2 години – обід: гречка, салат, м'ясна страва. Краще, якщо ви відмовитеся від звичайного смаження м'яса на сковороді в киплячій соняшниковій олії – це не допоможе вам схуднути. Обзаведіться пароваркою – вона не зробить вашу їжу менш смачною, але збереже всі її корисні властивості. На полуденок – будь-який нежирний йогурт або склянка нежирного молока. На вечерю (за часом, вона має припадати на 18.00-19.00) – салат, риба.
Правильна фізична активність
Як схуднути за тиждень на 5 кг без дієт – дивіться відео:
Якщо ви поставили собі за мету схуднути за один тиждень, то доведеться попітніти. У прямому сенсі цього слова. Ось тільки потіти треба правильно, здійснюючи інтервальні тренування високої інтенсивності (ІТВІ). Також необхідно збільшити свою фізичну активність протягом всього дня протягом тижня. Менше сидіти, більше рухатися. Влаштуйте генеральне прибирання і вирушайте на пішу екскурсію.
Як схуднути за тиждень на 5 кг: 5 найпопулярніших дієт
Кефірна дієта на 7 днів дозволяє схуднути на 3-5 кг за весь термін, вживаючи в їжу кефір і – вкрай обмежено – кілька інших дозволених продуктів.
Японська тижнева дієта – "усічений" різновид однієї з найпопулярніших дієт для швидкого схуднення, знаменитої "японки". Худнуть в середньому на 4 кг за 7 днів. Це безвуглеводна дієта, кожен з прийомів їжі на якій розписаний по грамах і годинах.
Гречана дієта обіцяє рекордний "схил" – близько 1 кг на день. Улюблену крупу для цього плану харчування слід відварювати не традіційно, а особливим чином запарювати – можливо, цей ритуал відволікає від зрадницьких думок про повноцінний прийом їжі?
Джусінг, або сокова монодиета – засіб екстреної допомоги. Дієта на соках на тиждень – екстремальний за тривалістю варіант, звертатися до якого слід в крайньому випадку. Любите фрукти? Спробуйте більш збалансовану грейпфрутову дієту.
Розвантажувальна дієта королеви – користується великим попитом. Застосовуючи цей план харчування, що дозволяє в день випити 1 л знежиреного кефіру і 2,5 літра простої води, з'їсти одну картоплину, 100 гр сиру, 2 огірки і ¼ курчати через рівні проміжки часу, можна схуднути на 2-3 кг.
Протипоказання
Будь-які монодієти, що тривають більше трьох днів, вкрай незбалансовані за складом. Перш ніж застосовувати якійсь різновид, потрібно обов'язково порадитися з лікарем. Наприклад, сирна дієта може бути протипоказана людям з хворими нирками, морквяна – викликати серйозні ускладнення з печінкою, а рисова – спровокувати неприємності з кишечником.
Читайте також: Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
-
14:50Ідеальний вид на захід сонця підкорив мережу: фото
-
14:32Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти
-
14:17Чи справді регулярні тренування корисні для жінок
-
14:00Вступна кампанія 2019: терміни подачі заяв, зміни в конкурсі і результати вступу
-
13:51Найзвабливіша гравець у покер показала нові гарячі фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:29Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну
-
13:15У трейлері гри FIFA 20 показали Дарницький вокзал
-
12:58Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото
-
12:42Чорнобиль: дата прем'єри серіалу на українському каналі
-
12:27Спека посилюється: прогноз погоди на 11 червня
-
12:14Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
-
12:00Радикальна партія: Ляшко оголосив список своєї політсили на вибори 2019
-
11:47Тіна Кароль підкорила шанувальників несподівано пронизливим поглядом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:23Партія Батьківщина оголосила свій список: з ким йде на вибори Тимошенко
-
11:12Світоліна піднялася на дві позиції у світовому рейтингу найкращих тенісисток
-
10:57У Microsoft розкрили деталі нової консолі Xbox Project Scarlett
-
10:43Португалія – Нідерланди: дивитись відео голів та огляд фіналу Ліги націй
-
10:30Пісні на випускний 2019: найкраща музика для шкільного свята
-
10:19Напівоголена Даша Астаф'єва розбурхала мережу інтимними кадрами
-
09:51Австралійський інженер створив формульний болід для доріг загального користування
-
09:25Голос Діти 5 сезон 3 випуск: найкращі виступи, як пробирають до мурашок
-
08:59Cyberpunk 2077: Кіану Рівз оголосив дату виходу гри
-
08:27Голос Діти: дочка Кошового розвернула всіх суддів проникливим виконанням
-
14:32Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти
-
12:14Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
-
10:43Португалія – Нідерланди: дивитись відео голів та огляд фіналу Ліги націй
-
09:25Голос Діти 5 сезон 3 випуск: найкращі виступи, як пробирають до мурашок
-
07:55Як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць
- 09 червня
-
22:52Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку
-
20:11Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
17:30Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
14:50ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
-
13:15Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок
-
12:25Європейська солідарність: Порошенко назвав першу десятку своєї партії
-
10:21Тест: Який ти друг
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 червня
- 08 червня
-
21:21Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
-
12:41Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива