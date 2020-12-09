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Як схуднути тим, хто дуже любить солодощі
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Ласунам не так легко впоратись зі своєю тягою до солодощів, особливо, коли хочеться позбутись зайвої ваги. Але є кілька порад від дієтологів, які допоможуть привести себе у форму.
Любов до солодощів важко назвати корисною звичкою, але й позбуватись її нелегко. Тому експерти розповіли, як ласунам зробити так, щоб не страждати від стресу та схуднути. Насамперед дуже важливо зайнятись плануванням, щоб цей спосіб був справді ефективним.
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Тому потрібно скласти список необхідних продуктів у магазин, щоб потім раптом не потягнутись до полиці із цукерками чи чимось зовсім не корисним. Це дозволить не лише менше витрачати часу та покупки, а й зекономить бюджет. До того ж, варто складати список продуктів, опираючись на те, що ви плануєте готувати.
Щоб не прощатись із солодощами у житті, фахівці радять замінити їх свіжими фруктами. Можна також купувати і сухофрукти, однак вони доволі калорійні і зовсім не такі дієтичні, як може здаватись.
Наступним пунктом є створення режиму дня із часом для прийому їжі. Не варто захоплюватись модними дієтами, а якщо вже й хочеться перевірити щось на собі, то дуже важливо перед цим проконсультуватись з лікарем.
Ще одна важлива порада: не забувати про повноцінний відпочинок та активність. Навіть незначні, але регулярні фізичні навантаження принесуть результат. А режим сну дозволить покращити самопочуття та уникати переїдання та тяги до солодкого.
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