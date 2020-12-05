Три прості правила, які зроблять ефективною будь-яку дієту

Існує безліч дієт, які допомагають швидко позбутись зайвих кілограмів, однак далеко не всім підходить одна і та ж. Тому експерти визначили три ключові правила, які допомагають схуднути і не погіршити здоров'я.

Дослідники з Медичної школи Стенфордського університету вирішили провести незвичайний експеримент за участю 609 осіб віком від 18 до 50 років різної статі. На меті було вибрати найкращі правила схуднення, які допомогли б зробити ефективною будь-яку дієту та раціон.

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Тож піддослідних розділили на групи за різним типом харчування, якого вони дотримувались близько року. Спостереження дозволили виділити три ключові правила, які стануть у пригоді кожному, хто хоче привести себе у форму. Відзначимо, що не варто самостійно вибирати собі дієту у мережі чи зі слів знайомих, адже такі зміни варто узгоджувати з лікарем.

Три правила успішного схуднення:

Обирати правильні продукти. Дуже важливо робити ставку на збалансовану їжу, де більше корисних речовин. Приміром, солодощі замінити на фрукти, надавати перевагу авокадо, а не майонезу. Уникати продуктів з білого борошна. Як би сильно ви не любили булочки та хліб, але ще сильніше вам має подобатись читати їх склад. Краще обирати цільнозернові продукти, а також готувати страви не з пшеничного борошна. Робити ставку на овочі. Тут все доволі просто: вони містять менше калорій і значно більше вітамінів. До того ж, вони дозволять довше не відчувати голод та не зловживати перекусами.

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