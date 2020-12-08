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Не кавою єдиною: що пити вранці, щоб швидко включитись в роботу
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Для більшості людей ранок без кави вважається не найкращим, однак є й інші способи швидко прокинутись та налаштуватись на активну діяльність. Експерти назвали ідеальний напій для старту дня.
Британські дослідники назвали чудовий варіант заміни кави, який не викликає таких неприємних наслідків. Річ у тому, що надто активне вживання кави може призводити до неприємного самопочуття та позначатись на стані нервової системи. Особливо, якщо регулярно замінювати нею повноцінний сніданок.
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Тому для ранкової бадьорості експерти радять вживати какао. Саме воно допомагає одразу покращити мозкову активність та підіймає настрій. А все завдяки флавоноїдам, які нормалізують кровообіг та сприяють насиченню крові киснем.
Це підтвердив експеримент, у рамках якого добровольців розділили на три групи: тих, хто пив вранці какао, тих, хто вживав напій з ефектом плацебо, та контрольна команда, яка не пила нічого. Виявилось, що саме шанувальники какао могли розв'язувати математичні задачі на 11% швидше, аніж інші учасники дослідження.
Якщо ж вам складно розпрощатись з кавою, то можна чергувати її з какао та на власному прикладі перевірити ефективність кожного з напоїв.
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