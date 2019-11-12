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Як схуднути без суворих дієт і спортзалу
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Американські дієтологи розповіли, як привести себе у форму перед святами, не витрачаючи багато часу на тренування та суворі дієти. Кілька простих правил дозволять позбутись зайвої ваги та покращити самопочуття.
Кожного року перед сезоном зимових свят чимало людей вирішує, що пора позбутись набридливих зайвих кілограмів. Однак не у всіх є можливість і бажання регулярно відвідувати спортзал, а також випробовувати на собі суворі і нездорові дієти. Тому дієтологи зі США поділились кількома способами попрощатись з надмірною вагою без надмірних зусиль.
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Перш за все варто чесно переглянути свій раціон, адже щоденне споживання солодощів – це ще одна перешкода на шляху до хорошої фігури. Тому краще надавати перевагу продуктам, які багаті на білок, приміром, горіхи, бобові, риба, тофу і т. д. Річ у тому, що ці смаколики швидко і на тривалий час позбавляють відчуття голоду. Відтак, не буде шкідливих перекусів та переїдання.
А от до списку заборонених продуктів варто відправити солодкі газовані напої, соки, тоніки, енергетики. Всі вони містять надто багато "пустих" калорій, а також викликають стрибки рівня цукру в крові. Також сюди можна відвести швидкі вуглеводи, а також не перегинати з сіллю у стравах, адже однієї чайної ложки на день – досить. Це дасть можливість не затримувати воду в організмі.
Приємною порадою є і сон, адже здоровий сон позбавляє багатьох проблем, у тому числі і з вагою. Тому старайтесь налаштувати режим. У якості логічного бонусу є рекомендація забути про ліфти та транспорт, якщо вам недалеко йти власними ніжками. Більше прогулянок та перебування на свіжому повітрі – це покращить і настрій, і фігуру.
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