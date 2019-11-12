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Чому вершкове масло обов'язково їсти: 4 вагомі причини

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Чому варто їсти вершкове масло - фото 1
Чому варто їсти вершкове масло

Чимало людей вважає вершкове масло далеко не дієтичним продуктом, тому відмовляється від нього, щоб схуднути. Однак це зовсім не правильна думка. Фахівці назвали важливі причини, не виключати масло з раціону.

Під час дієт існує поширена помилка, з якою стикаються багато охочих позбутись зайвої ваги. Люди починають викидати з раціону жирні продукти, забуваючи про корисні жири. Тому частенько страждає вершкове масло, яке насправді не лише смачне, а й важливе для хорошої роботи організму.

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4 вагомі причини, чому корисно їсти вершкове масло:

  • Всього до 50 грамів масла містить 1/3 денної норми вітаміну А. Він потрібен для того, щоб імунна система добре працювала, а зір не знижувався.
  • Вершкове масло допомагає з проблемами із кишково-шлунковим трактом, загоює дрібні поранення, а також має не менше 75% жирів, більшість з яких є ненасиченими і не призводять до ожиріння.
  • Вершкове масло чудово підходить для раціону мешканців країн із суворим кліматом, адже є джерелом енергії, яка допомагає і зігрітись, і мати гарний настрій.
  • Масло містить вдосталь олеїнової кислоти, яка, за даними науковців, дозволяє знизити ризики розвитку онкозахворювань.
Чим корисне вершкове масло - фото 367584
Чим корисне вершкове масло

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Джерело: newsyou.info
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