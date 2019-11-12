Чому вершкове масло обов'язково їсти: 4 вагомі причини

Чимало людей вважає вершкове масло далеко не дієтичним продуктом, тому відмовляється від нього, щоб схуднути. Однак це зовсім не правильна думка. Фахівці назвали важливі причини, не виключати масло з раціону.

Під час дієт існує поширена помилка, з якою стикаються багато охочих позбутись зайвої ваги. Люди починають викидати з раціону жирні продукти, забуваючи про корисні жири. Тому частенько страждає вершкове масло, яке насправді не лише смачне, а й важливе для хорошої роботи організму.

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4 вагомі причини, чому корисно їсти вершкове масло:

Всього до 50 грамів масла містить 1/3 денної норми вітаміну А. Він потрібен для того, щоб імунна система добре працювала, а зір не знижувався.

Вершкове масло допомагає з проблемами із кишково-шлунковим трактом, загоює дрібні поранення, а також має не менше 75% жирів, більшість з яких є ненасиченими і не призводять до ожиріння.

Вершкове масло чудово підходить для раціону мешканців країн із суворим кліматом, адже є джерелом енергії, яка допомагає і зігрітись, і мати гарний настрій.

Масло містить вдосталь олеїнової кислоти, яка, за даними науковців, дозволяє знизити ризики розвитку онкозахворювань.

Чим корисне вершкове масло

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