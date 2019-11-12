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Продукти, які треба їсти щодня після 40 років

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Їжа після 40 років - фото 1
Їжа після 40 років / formulazdorovya

Після 40 років в нашому організмі сповільнюються обмінні процеси. Тому важливо, щоб щоденний раціон харчування був правильним. Що ж потрібно їсти після 40 років?

Каші. Будь-які крупи містять вуглеводи, які усувають відчуття голоду і насичують організм енергією. Також каші багаті мінералами і вітамінами, які корисні для кровоносної системи.

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Овочі, фрукти та зелень містять мінімальну кількість калорій, а також багаті необхідною для травлення клітковиною. Вітаміни, які є в овочах і фруктах, сприяють зміцненню імунітету.

Горіхи містять кислоти Омега і багаті мікроелементами. Необхідно щодня з'їдати до 100 грамів горіхів. Наприклад, фундук буде профілактикою онкозахворювань.

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Горіхи

Морепродукти містять багато корисних для здоров'я речовин, які прискорюють обмінні процеси в організмі. Вживання морепродуктів сприяє поліпшенню роботи щитовидної залози.

М'ясо, через вміст в ньому великої кількості білка, позитивно впливає на імунітет. А жир, який міститься в м'ясі, покращує роботу травної системи. М'ясо курки або кролика легко засвоюється організмом і вважається дієтичним.

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Джерело: marieclaire
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