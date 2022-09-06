Як правильно підготувати авто до зими: що важливо встигнути до перших заморозків

Морози приходять раптово. Краще зустріти їх у всеозброєнні й правильно підготувати авто до зими, ніж стати серед снігів в абсолютній безпорадності. Ділимося порадами, як без стресу перейти в зимовий режим та про які важливі дрібниці варто подумати водіям заздалегідь.

Щоб уникнути позаштатних ситуацій на дорозі, потрібно ґрунтовно підійти до підготовки машини до холодного періоду. Як це зробити, читай на Радіо MAXIMUM.

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Замінити гуму

Насамперед потрібно подбати про зимову гуму. Змінювати її рекомендується, коли середньодобова температура на вулиці кілька днів триматиметься -5 градусів. При цьому зволікати не варто і зробити заздалегідь — бо доведеться стояти у кількагодинних чергах на шиномонтаж.

Перевірити акумулятор

У холод навантаження на акумулятор збільшується, тому навіть якщо він не приносив тобі неприємностей у теплу пору року, варто обов'язково повірити його: заміряти напругу, переконатися в достатній кількості електроліту, оглянути дроти та клеми.

У разі потреби краще не економити і замінити старий акумулятор (5 – 7 років експлуатації) на новий, щоб не мати труднощів із запуском двигуна взимку.

Купити робочі рідин, які не замерзають

Будь-яка рідина в автомобілі не повинна замерзати при мінусовій температурі. Так, до настання холодів потрібно перевірити:

моторне мастило;

гальмівну рідину;

рідину у системі охолодження;

рідину у бачку омивача скла;

мастило трансмісії.

На температурні перепади найбільше реагує рідина склоомивача. Тому вибирай морозостійку.

Перевірити щітки склоочисників

Хороша видимість на дорозі у зимовий час – запорука безпечної їзди. Якщо склоочисники зношені, то їх краще замінити. Крім цього, дороги взимку посипають агресивними засобами, які, потрапляючи на лобове скло, роз'їдають гуму.

Стежити за рівнем палива

Взимку рекомендують заправляти частіше, щоб бак був постійно наповнений. Це дозволить уникнути намерзання конденсату, який може потрапити до паливної системи.

Підготовити кузов

Починаючи з осені, кузов автомобіля постійно перебуває під впливом дощу, снігу, перепадів температури. Тому якщо ти не хочеш з приходом весни виявити іржу, варто задуматися про антикорозійну обробку днища і кузова ще до початку зимового сезону. Найдешевший варіант – покрити машину спеціальним воском.

Покласти у багажник зимовий набір

Якщо у тебе немає звички возити із собою все необхідне для машини цілий рік, то одного разу ти можеш зустріти перші заморозки без скребка для скла або щітки для снігу. А тому приготуй все необхідне:

скребок зі щіткою;

дроти для прикурювача;

лопатку для відкопування зі сніжного полону;

трос або ланцюги, якщо плануєш кататися по льоду чи бездоріжжю.

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