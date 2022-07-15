Як шахраї обманюють українців у Facebook: викрито нову схему

Під час війни чимало шахраїв вирішили скористатись скрутним становищем українців. Цього разу зловмисники створили "Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів", через який виманюють гроші у жертв.

За останні кілька місяців в мереж було виявлено чимало шахрайських схем, через які в українців викрадали кошти та персональні дані. Нещодавно у Держспецзв'язку виявили чергових зловмисників у соцмережі Facebook. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про онлайн-шахрайство на тематику "грошової компенсації"

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У Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий "Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів". На згаданому ресурсі пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки буде скомпрометовано, – наголошують експерти.

Саме тому дуже важливо пам'ятати про правила фінансової та кібергігієни:

Не вводьте на підозрілих та незнайомих сайтів реквізити платіжних карток. Установіть у себе ліміти на операції, додайте SMS-сповіщення, щоб контролювати рух власних грошей.

Використовуйте надійні паролі, антивірусні програми та обов'язково двофакторну автентифікацію.

Якщо все ж ввели дані своєї картки на шахрайському порталі, то негайно блокуйте її через гарячу лінію банку, мобільний додаток чи інтернет-банкінг.

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