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Шахраї створили фейковий чат-бот єПідтримка: як не стати жертвою зловмисників

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Нові шахрайські схеми під час війни тепер щодо програми Єпідтримка - фото 1
Нові шахрайські схеми під час війни тепер щодо програми Єпідтримка

У цей складних для українців час шахраї продовжують вигадувати нові способи заробити на горі людей. Цього разу зловмисники створили фейковий чат-бот єПідтримки, де пропонують отримати допомогу переселенцям.

У Центрі протидії дезінформації повідомили про нову шахрайську схему, у якій використовують інформацію програму єПідтримки. Зловмисники надсилають у повідомленнях чат-бот, який насправді є лише способом отримати кошти у людей.

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"В мережі поширюється дезінформація із таким текстом: "УВАГА! Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснює, за якими напрямками, згідно рішення Уряду, вимушені переселенці можуть отримати державну допомогу". Далі йде посилання на імітований чат-бот, який веде на фейкову сторінку "ПриватБанку", – наголошують у справжньому ЦПД.

Підкреслюємо: виплати здійснюються тільки через додаток "Дія". Також не існує офіційних телеграм-ботів програми єПідтримка!

Шахраї створили фейковий чат-бот єПідтримка: як не стати жертвою зловмисників - фото 505117

Якщо ви побачили бот з посиланням Epitrumka_bot, то одразу залишайте скаргу на повідомлення, а також у будь-якому випадку не переходьте за ним та не поширюйте це.

Нагадуємо:

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