Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми

Під час війни побільшало шахраїв, які позбавляють українців грошей під виглядом опитувань та форм для отримання "допомоги" від різноманітних організацій. Дійшло вже й до фейкових посилань про фінансову підтримку від НАТО.

В Україні все частіше з'являються нові шахрайські схеми, де пропонують начебто інформацію про виплати від різноманітних організацій та установ. Про це повідомили у Приватбанку, нагадавши прості та важливі правила, як не стати жертвою зловмисників.

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Що більше добрих людей, які готові допомагати, то більше шахраїв, які хочуть на цьому нажитися. Зараз в телеграм-каналах шириться інформація про виплати для українців від усіх: ООН, ЄС, ПриватБанку, Дії та навіть НАТО. Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт і пройти опитування (заповнити персональні дані та дані банківських карток) для отримання допомоги, – йдеться у повідомленні.

У жодному випадку не переходьте за такими посиланнями, оскільки можете втратити власні гроші!

Що ж не так з подібними пропозиціями допомоги? Річ у тому, що Приватбанк не має жодних каналів та ботів у соцмережах для виплат. Також у банках не просять конфіденційні дані, серед яких паролі та номери карток.

Як не стати жертвою шахраїв:

Не переходьте за сумнівними посиланнями. Якщо сайт не має значок замочка біля посилання та не починається на https, то він належить зловмисникам. (Офіційний сайт Приватбанку, офіційний сайт Приват24);

Ніколи не повідомляйте таку інформацію нікому: номер картки, її термін дії та CVV-код, паролі та PIN-коди;

Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Всі офіційні виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через ПриватБанк, тільки на цій сторінці.

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