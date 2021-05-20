Як сформувати здорові харчові звички: раз і назавжди

Природно кожен з нас рано чи пізно починає замислюватися про своє здоров'я і якість споживаної їжі, хоча про останню люди замислюються все ж рідше. Насправді все набагато простіше, ніж здається.

Задайте собі питання – чому я хочу змінити свої харчові уподобання? Щоб змінити харчові звички, потрібен час. Водночас часто такі зміни бувають необхідні. Про це пише toitumine.

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Додайте овочі

Це найбагатша поживними речовинами їжа, а тому старайтеся вживати їх у великих кількостях. Розірвіть усталений шаблон, що овочі – це тільки салати. Їх можна використовувати де завгодно: спагеті з гарбузом, рис з цвітною капустою, смажена броколі... Навіть у сніданку для них знайдеться місце, смузі зі шпинатом – один з найкорисніших способів почати свій день.

Їжте перед походом в магазин

Напевно ви вже помічали, що коли йдете в магазин голодним, ви набираєте купу продуктів, які непотрібні і які потім доводиться доїдати, щоб вони не пропали. Якщо ви вже біля дверей, але поїсти забули – з'їжте одну з корисних закусок. Наприклад, домашні енергетичні батончики.

Кладіть їжу на тарілку

Навіть якщо ви вирішили швидко взяти жменю пластівців і побігти по своїх справах, краще приділити хвилинку, щоб покласти їх у тарілку. Так ви зможете контролювати свої порції і, по-перше, психологічно будете більше насичуватися, тому що це схоже на повноцінний прийом їжі, а, по-друге, будете бачити, скільки їжі ви насправді з'їли.

Ведіть харчовий щоденник

Заповнювати щоденник, можна як на папері, так і електронно. Звичайно, другий спосіб набагато зручніший за ручний, тому що зараз існує безліч додатків, програм, в яких вже є готові таблички харчування. Від вас буде вимагатися тільки їх заповнення. Крім звичайних таблиць, додатки оснащені автоматичним аналізом отриманої від вас інформації.

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