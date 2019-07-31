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Як розважалися в Ріо-де-Жанейро в 50-х роках

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На цих знімках туристи і жителі Ріо-де-Жанейро вирушають на карнавал 1953 року - фото 1
На цих знімках туристи і жителі Ріо-де-Жанейро вирушають на карнавал 1953 року / mysanantonio

Перший бразильський карнавал пройшов ще в далекому 1614 році і, по суті, був звичайним балом-маскарадом, жахливо схожим на ті, що періодично проводили в Європі.

У 1723 португальські переселенці привезли з собою новий, трохи дикий у своєму втіленні звичай – entrudo. Так переселенці називали свято перед Великим постом, під час якого належало відриватися на повну котушку, щоб потім з чистою совістю "віддатися" обмеженням і строгості.

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Відзначаючи entrudo, буйні португальці влаштовували повний гарлем шейк: поливали один одного водою, посипали борошном, кидалися квасолею і яйцями... Королівський указ незабаром заборонив entrudo, але на зміну йому прийшли чоловічі танці під бразильсько-африканську музику.

У XIX столітті Ріо наповнили колишні раби з кавових плантацій. Вони об'єднувалися в так звані ranchos: групи, які збиралися на дозвіллі і танцювали. А на початку XX століття переселенці і всі шанувальники entrudo почали танцювати самбу. На цих знімках туристи і жителі Ріо-де-Жанейро вирушають на карнавал 1953 року.

Як розважалися в Ріо-де-Жанейро в 50-х роках - фото 344942

Як розважалися в Ріо-де-Жанейро в 50-х роках - фото 344943

Як розважалися в Ріо-де-Жанейро в 50-х роках - фото 344944

Як розважалися в Ріо-де-Жанейро в 50-х роках - фото 344945

Як розважалися в Ріо-де-Жанейро в 50-х роках - фото 344946

Як розважалися в Ріо-де-Жанейро в 50-х роках - фото 344947

Як розважалися в Ріо-де-Жанейро в 50-х роках - фото 344948

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Джерело: mysanantonio
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