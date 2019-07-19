Весільний фотограф заборонила знімати гостям на iPhone

Експерти не заперечують, що камери смартфонів зробили величезний прогрес за якістю за останній час. Причому настільки, що можуть позмагатися з цифровими камерами. Проте, фотограф Ханна Стенлі обурена сучасними смартфонами, і опублікувала в Facebook гнівний пост, який миттєво став вірусним.

Ханна працює весільним фотографом. На одному з останніх заходів один з гостей зіпсував цікавий кадр, почавши знімати на свій iPhone у момент спрацьовування затвора фотографа. Вона була настільки обурена тим, що трапилося, що не змогла стримати емоцій. Якщо коротко, вона попросила від імені всіх своїх колег "не заважати їм працювати".

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"Ви не тільки зіпсували мій знімок, але і забрали цей момент у нареченого. Що саме ви плануєте зробити з цією фотографією? Ось чесно. Ви збираєтеся видрукувати її? Зберегти? Ні! Будь ласка, припиніть дивитися на весілля, які ви відвідуєте, через екрани смартфонів. Вимкніть їх і насолоджуйтеся церемонією! Дозвольте мені робити мою роботу, поки ви розслабляєтеся і насолоджуєтеся моментом", – зазначила фотограф у дописі на своїй сторінці у Facebook.



Публікація Ханни набрала понад 170 тисяч лайків, тисячі коментарів і ним поділилися понад 170 тисяч користувачів Facebook. Більшість відвідувачів згодні з думкою Стенлі.



Але знайшлися і ті, хто не підтримав фотографа. Деякі коментатори вважають, що проблема занадто роздута, інші вважають, що це всього лише привід "засвітитися" у Facebook. Було досить багато людей, які розповіли, що їхні найулюбленіші знімки не були зроблені професійними фотографами.

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