Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка

  • 443
Реакція мережі на перемогу Аліни Паш - фото 1
Реакція мережі на перемогу Аліни Паш

12 лютого відгримів фінал українського Національного відбору на Євробачення 2022, у якому переможницею стала Аліна Паш. Розповідаємо, як на такі результати реагують користувачі мережі.

Так, Аліна Паш виборола перемогу серед 8 фіналістів Нацвідбору емоційним виконанням пісні "Тіні забутих предків". Не менш ефектним був і сам номер. З цим треком співачка поїде й в італійський Турин, де представлятиме Україну на міжнародному конкурсі.

Тут більше: Аліна Паш представить Україну на Євробаченні 2022 з піснею Тіні забутих предків: текст

Аліна Паш отримала від журі 8 балів, а від глядачів – 7.

Аліна Паш – "Тіні забутих предків": дивіться виступ співачки у фіналу Нацвідбору

Реакція мережі на перемогу Аліни Паш
у Нацвідборі на Євробачення 2022

Через такі результати користувачі мережі розділилися на два табори: одні вважають, що перемога Аліни була очевидною й заслуженою, а інші ж у цей час хотіли б бачити іншого переможця.

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496519

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496520

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496521

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496522

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496523

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496524

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496525

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496526

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496527

Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка - фото 496528

Аліна Паш прокоментувала свою перемогу на Нацвідборі 2022

За словами артистки, вона була щаслива виступити на цьогорічному Євробаченні саме з піснею "Тіні забутих предків". Аліна додала, що чесність – це перше, що вона транслюватиме на міжнародному конкурсі.

Повідомлення у мене сильне та доросле, воно вимагає того, щоб його говорити чесно, співати чесно. Звичайно, братиму Європу фокусом, зібраністю та максимальним позитивом. Так, щоб пробити через екрани. Це пісня з іншою вібрацією, і вона може прокачати. Я впевнена, – говорить Паш.

Читайте також: Alina Pash розплакалася у кінці свого виступу на Нацвідборі на Євробачення

пропозиції партнерів
Новини