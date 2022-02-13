Як реагують українці на перемогу Аліни Паш на Нацвідборі та що говорить сама співачка

12 лютого відгримів фінал українського Національного відбору на Євробачення 2022, у якому переможницею стала Аліна Паш. Розповідаємо, як на такі результати реагують користувачі мережі.

Так, Аліна Паш виборола перемогу серед 8 фіналістів Нацвідбору емоційним виконанням пісні "Тіні забутих предків". Не менш ефектним був і сам номер. З цим треком співачка поїде й в італійський Турин, де представлятиме Україну на міжнародному конкурсі.

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Аліна Паш отримала від журі 8 балів, а від глядачів – 7.

Аліна Паш – "Тіні забутих предків": дивіться виступ співачки у фіналу Нацвідбору

Реакція мережі на перемогу Аліни Паш

у Нацвідборі на Євробачення 2022

Через такі результати користувачі мережі розділилися на два табори: одні вважають, що перемога Аліни була очевидною й заслуженою, а інші ж у цей час хотіли б бачити іншого переможця.

Аліна Паш прокоментувала свою перемогу на Нацвідборі 2022

За словами артистки, вона була щаслива виступити на цьогорічному Євробаченні саме з піснею "Тіні забутих предків". Аліна додала, що чесність – це перше, що вона транслюватиме на міжнародному конкурсі.

Повідомлення у мене сильне та доросле, воно вимагає того, щоб його говорити чесно, співати чесно. Звичайно, братиму Європу фокусом, зібраністю та максимальним позитивом. Так, щоб пробити через екрани. Це пісня з іншою вібрацією, і вона може прокачати. Я впевнена, – говорить Паш.

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