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Alina Pash розплакалася у кінці свого виступу на Нацвідборі на Євробачення

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Дивіться виступ Alina Pash на Нацвідборі - фото 1
Дивіться виступ Alina Pash на Нацвідборі

Останньою на сцену Нацвідбору вийшла співачка Alina Pash. Співачка пронизала усіх потужним виконанням пісні "Тіні забутих предків". Гайда насолоджуватися виступом на Радіо MAXIMUM!

Alina Pash з перших же нот заворожила кожного слухача без винятку. Дивіться на Радіо MAXIMUM потужний виступ співачки, з яким вона може виступити на Євробаченні 2022 у Турині!

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Пронизлива пісня з глибоким змістом від Аліни Паш не залишила нікого байдужим. Як ми вже й говорили, дуже важливо було побачити усю постановку. І, мусимо зізнатися, живе виконання співачки надзвичайно потужне, а номер викликає мурашки попід шкірою. Співачка по завершенні виконання просто не могла стримувати емоції, розплакавшись.

Джамала сказала, що це був той випадок, коли виконавець кожним словом, кожною нотою долучає тебе до пісні. І у цьому випадку немає жодних мовних бар'єрів. Також вона підкреслила, що в Аліні є віра та енергія, яку вона дає. Тіна Кароль зауважила, що Аліна надзвичайно працьовита.

"Ми сьогодні обираємо пісню... Я вслухалася в слова і реально: яка красива музика, яка красива ти в такому амплуа... Ти неймовірна", – додала вона.

Alina Pash – Тіні забутих предків, дивіться потужний виступ співачки:

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