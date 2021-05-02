Як припинити порівнювати себе з іншими

Як не порівнювати себе з іншими

Дуже часто саме постійне порівняння себе з іншими заважає людям спокійно крокувати до своїх цілей. Як позбутись цієї звички – читайте далі.

У світі соцмереж важко втриматись від порівняння свого життя з ідеальними фото інших. Часто це віддаляє від успіхів та заважає бачити хороше. Тому на телеграм-каналі Психологічна підтримка поділилась простими порадами, які допоможуть забути про таку звичку.

І ще: Як завоювати довіру людей: 4 важливі правила

Як перестати порівнювати себе з іншими:

Пам'ятайте про свою унікальність. Порівняння є просто неефективними, адже у кожного різні батьки, походження, уміння, пріоритети та цінності. Тому краще орієнтуватись на себе, на власні цілі.

Обирайте приклади, які надихають. Порівнювати себе з кимось – безглуздо, а от черпати натхнення та навчатись в когось – розумно. Позитивні установки дозволяють рухатись вперед.

У вас завжди є вибір. Якщо дивитись лише за чужими досягненнями, то можна відчути, що власне життя далеко не таке чудове. Але варто пам'ятати: ви не знаєте, які рішення прийняла та який шлях пройшла людина, з якою ви себе порівнюєте.

Говоріть "дякую". Дуже важливо дякувати за те, що ви маєте, вчитись бачити все хороше, яке відбувається прямо зараз.

Читайте також: Як подолати нерішучість: прості поради для кожного