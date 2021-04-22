Як завоювати довіру людей: 4 важливі правила

Доволі складно заводити дружні стосунки у дорослому віці, адже завоювати довіру не так легко, коли у кожного за спиною є свій багаж з досвіду. Але можна налагодити контакти з новими знайомими, якщо знати про ці 4 правила.

Існує чимало психологічних трюків, як переконати людей у чомусь, але не так просто стати хорошим другом чи хоча б людиною, яку поважають. Тому зібрали поради від телеграм-каналу Психологічна підтримка, які точно не будуть зайвими.

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"Коли ви спілкуєтеся з великою кількістю людей, очевидно, що не виходить подобатися всім і відразу. Кожна людина має свій характер, свої звички, ті чи інші життєві пріоритети. Налагодити відносини з новими знайомими, колегами по роботі або з бізнес-клієнтами допомагає така риса, як надійність. Важливо продемонструвати всім, що ви надійні й заслуговуєте їх довіри", – пояснюють фахівці.

Як завоювати довіру людей:

Не перебивайте. Вміння слухати є дуже важливим, якщо ви прагнете, щоб людина відкрилась перед вами, а також розповіла про свої думки та емоції.

Ставте відкриті запитання, на які не вийде відповісти "так" або "ні", а також одним словом. Це дозволить розвинути розмову, а не зупинитись на незручній паузі.

Будьте терплячі та послідовні. Неможливо за кілька хвилин чи днів отримати довіру людей. Для цього потрібно чимало спілкування та часу, а також не варто нехтувати тим, що ви казали чи обіцяли.

Не судіть. Справді важливо поважати погляди та думки інших, хоч вони і можуть повністю не збігатись з вашими. Ніхто не довіряє тим, хто не вміє сприймати спокійно чужу позицію.

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