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Як подолати нерішучість: прості поради для кожного

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Як подолати невпевненість - фото 1
Як подолати невпевненість

Невпевненість у своїх силах часто заважає рухатись до своїх мрій, тому важливо боротись з цією рисою. Ділимось дієвими порадами, як стати рішучішим.

Нерішучість не з'являється на пустому місці, адже вона є результатом недовіри до себе та низької оцінки власних можливостей, пояснюють на Телеграм-каналі Психологічна підтримка. Тому найкращий спосіб боротись з нерішучість – робити щось, а не просто думати про це.

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  • Коли відчуєте нерішучість, то запитайте у себе: "Чого я боюся? Про що зараз мої думки?". Проаналізуйте можливий розвиток подій і що ви можете зробити у таких випадках. У більшості випадків йдеться про накручування негативних емоцій.
  • Нагадуйте собі свої успіхи. Навіть, якщо вам здається щось незначним, то це не причина похвалити себе.
Як подолати нерішучість: прості поради для кожного - фото 456398
  • Не сваріть себе за помилки. Нічого страшного, якщо щось не вдалося. Просто скажіть собі: "Цього разу не вийшло, зате я буду знати, як це робити наступного разу".
  • Навчіться казати "ні" та не бійтеся образити. Дотримання кордонів – важливий аспект у спілкуванні і взаємодії з людьми. Але є люди, які безцеремонно переходять ці кордони. У таких випадках важливо навчитися відмовляти.

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