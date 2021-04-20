Як подолати нерішучість: прості поради для кожного

Невпевненість у своїх силах часто заважає рухатись до своїх мрій, тому важливо боротись з цією рисою. Ділимось дієвими порадами, як стати рішучішим.

Нерішучість не з'являється на пустому місці, адже вона є результатом недовіри до себе та низької оцінки власних можливостей, пояснюють на Телеграм-каналі Психологічна підтримка. Тому найкращий спосіб боротись з нерішучість – робити щось, а не просто думати про це.

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Коли відчуєте нерішучість, то запитайте у себе: "Чого я боюся? Про що зараз мої думки?". Проаналізуйте можливий розвиток подій і що ви можете зробити у таких випадках. У більшості випадків йдеться про накручування негативних емоцій.

Нагадуйте собі свої успіхи. Навіть, якщо вам здається щось незначним, то це не причина похвалити себе.

Не сваріть себе за помилки. Нічого страшного, якщо щось не вдалося. Просто скажіть собі: "Цього разу не вийшло, зате я буду знати, як це робити наступного разу".

Навчіться казати "ні" та не бійтеся образити. Дотримання кордонів – важливий аспект у спілкуванні і взаємодії з людьми. Але є люди, які безцеремонно переходять ці кордони. У таких випадках важливо навчитися відмовляти.

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