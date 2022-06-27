Як приготувати вареники з вишнею: простий український рецепт від кухаря

Ліза Глінська відома після участі в українському кулінарному шоу "МастерШеф", тепер вона зірковий кухар та кондитер і веде свій Ютуб-канал з рецептами. На цей раз вона поділилася рецептом українських вареників з вишнею. Це справжня смакота!

Кондитер та кухар Ліза Глінська розповість, як приготувати смачну страву з вишнями – українські вареники. Цікаво, що тісто підійде для вареників, чебуреків, хінкалі та пельменів. Спробуйте приготувати й ви!

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Інгредієнти на 70 вареників з вишнею:

Заварне тісто:

500 г борошна

10 г солі

250 мл окропу

50 мл соняшникової олії (рафінованої)

Начинка:

Вишня

Цукор

Рецепт українських вареників з вишнями:

Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин та олію, до муки. Перемішуємо спочатку виделкою, далі розминаємо руками. Але недовго. Залишаємо тісто у мисці, накриваємо його плівкою чи рушником. Залишаємо на годину при кімнатній температурі. Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо, без додавання борошна. Відправляю тісто у пакет і відправляю в холодильник на 2-3 години. В холодильнику тісто може зберігатись 2-3 дні. Підпиляємо стіл та тісто борошном. Розкачуємо його, видавлюємо круги, діаметром 6 см. Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор (на смак), додаємо 2-3 вишні (із кісткою), можна і без. Щоб підготовлене тісто не звітрювалось, накриваю його плівкою. Відправляю вареники у киплячу воду. 2-3 хвилини – готово! Подаємо із вершковим маслом чи сметаною.

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