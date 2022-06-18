Як приготувати зелений борщ: пісний рецепт з овочами та зеленню

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як використати овочі та зелень, щоб приготувати пісний зелений борщ. Спробуйте і ви цю смакоту!

Шеф-кухар розповідає, що в українській кухні є багато смачних страв, які готують із сезонних овочів та зелені. Зелений борщ – у цьому списку. Цікаво, що кулінари знають рецепти такого борщу зі щавлем, шпинатом, петрушкою тощо.

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"Ми вирішили приготувати пісний варіант зеленого борщу з не зовсім стандартним набором інгредієнтів, а саме з кропивою, петрушкою, кропом та стеблами зеленої цибулі. Ще додали насіння фенхелю, які збагатять борщ пряним анісовим посмаком, та запашною олією. Вийшло неймовірно смачно!" – прокоментував цю страву Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

100 г кореня селери

1 ріпчаста цибуля

4 середні картоплини

1 морква

1 дрібка насіння фенхелю

6-10 гілочок кропиви

5 гілочок зелені петрушки

5 гілочок кропу

2 стебла зеленої цибулі

2,5 л води

4 відварених яйця

1 ст. л. ароматної олії

сіль та перець на смак

Рецепт пісного зеленого борщу:

Очистьте 100 г кореня селери, 1 ріпчасту цибулю, 1 моркву та 4 середні картоплини. Поріжте овочі: картоплю – середніми кубиками, всі інші – більш дрібними. У велику каструлю влийте 2,5 л води, викладіть нарізані овочі. Додайте дрібку фенхелю та варіть на повільному вогні 25-30 хвилин, до готовності овочів. Тим часом помийте 6-10 гілочок кропиви, 5 гілочок зелені петрушки, 5 гілочок кропу та 2 стебла зеленої цибулі. Відділіть листочки від стебел петрушки, кропу та кропиви. Посічіть всю зелень. Коли овочі будуть готові, викладіть у каструлю посічену зелень. Влийте 1 ст. л. ароматної олії, додайте сіль та перець до смаку. Варіть все разом ще 5 хвилин. В окремій каструлі круто зваріть 4 яйця. Подавайте пісний зелений борщ разом із відвареним яйцем, розрізаним навпіл.

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