Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у липні 2022

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у липні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у липень

баклажани

цвітна капуста

огірки

фенхель

крес-салат

зелений горошок

кабачки

молода картопля

помідори

квасоля

болгарський перець

броколі

морква

селера

качановий салат

цибуля-порей

салат латук

цибуля ріпчаста

горох

редис

червона капуста

листяний салат

редька

шавлія

щавель

кріп

петрушка

зелена цибуля

м'ята

опеньки

білий гриб

підосичники

лисички

Сезонні фрукти та ягоди у липні

полуниця

абрикоси

персики

малина

нектарини

аґрус

вишня

черешня

чорна смородина

порічка

чорниця

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