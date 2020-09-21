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Як приготувати швидкий торт у мікрохвильовці

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Торт у мікрохвильовці: рецепт - фото 1
Торт у мікрохвильовці: рецепт / thecakeboutiquect

Швидко, смачно і без жодних зусиль. Простий рецепт торта в мікрохвильовці – до вашої уваги.

Інгредієнти: Борошно 6 ст. ложок, яйце 2 шт, молоко 10 ст. ложок, олія ​​5 ст. ложок, цукор 4 ст. ложки, порошок какао 2 ст. ложки, крохмаль 2 ст. ложки, розпушувач тіста 2 чайних ложки.

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Як приготувати швидкий торт в мікрохвильовці:

  1. Збиваємо яйця з цукром.
  2. Додаємо борошно, крохмаль і розпушувач.
  3. Вливаємо молоко і рослинну олію.
  4. Ретельно перемішуємо і половину тіста викладаємо у форму, змащену маслом.
  5. Ставимо в мікрохвильовку. При потужності 800 ватів випікаємо бісквіт приблизно 3-4 хвилини.
  6. У другу половину тіста додаємо какао, вимішуємо і випікаємо так само.
  7. Поки печеться другий корж, просочуємо вже готовий бісквіт сиропом.
  8. Змащуємо або сметанним кремом, або варенням. Зверху укладаємо другий корж.
  9. Прикрашаємо, і торт готовий! Форма для мікрохвильовки може бути на 2.5 літра. Діаметр приблизно 20 сантиметрів. Виходить торт оптимального розміру. Смачного!
Як приготувати швидкий торт у мікрохвильовці - фото 426570

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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