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Як приготувати малосольні огірки: швидкі покрокові рецепти засолювання
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Малосольні огірки – найпопулярніший вид зимових закруток. А ще це ідеальний варіант до святкового або повсякденного столу. До вашої уваги прості й швидкі рецепти огірків на зиму. Смакуйте хрусткими закрутками!
Малосольні огірки швидкого приготування
Інгредієнти:
- Дрібні ґрунтові огірки – 1 кг
- Часник – 3 зубки
- Хрін – 1 лист
- Кріп – 2-3 парасольки
- Сіль – 2 ст. ложки (без гірки)
- Цукор – 1 ст. ложка
- Вода – приблизно 1 л
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Рецепт приготування малосольних огірків покроково:
- Помий огірки та залиш їх у холодній воді на 1 годину.
- В 1 л холодної води розчини сіль і цукор, зберігаючи пропорцію.
- Помий і крупно поріж лист хрону, часник почисть і поріж на часточки.
- Якщо ти хочеш, щоб малосольні огірки були готові вже на наступний день, то перед засолюванням обріж кінчики.
- У скляну банку склади часник, частина кропу і хрону, потім уклади огірки, а зверху – решту зелені та залий розсолом, так щоб він все покривав. Банку зав'яжи марлевою серветкою.
- Огірки залиш на добу. Розсіл повинен помутніти, а огірки трохи змінять колір.
- Якщо малосольні огірки вже готові, то для зберігання заховай їх в холодильник, щоб вони не прокисли.
Малосольні огірки з сухою гірчицею
Інгредієнти:
- Огірки – 3 кг
- Часник – 2-3 зубчики
- Петрушка – 2-3 гілочки
- Зелень селери – 2-3 гілочки
- Кріп (парасольки) – 2 шт.
- Гірчиця суха – 1,5-2 ст. ложки
- Для розсолу:
- Вода – 2 л
- Сіль – 100 г
- Цукор – 30 г
Як приготувати огірки з солодкою гірчицею вдома:
- Огірки вимити.
- Спеції (пряні трави) вимити, нарізати крупно. Часник очистити, нарізати шматочками.
- Банку промити з содою. Викласти шар спецій на дно банки. Зверху – огірки, пересипаючи спеціями.
- Верхній шар огірків посипати сухою гірчицею.
- Закип'ятити воду, всипати сіль і цукор, перемішати, добре розчинити.
- Залити гарячим розсолом огірки в банку. Огірки малосольні з гірчицею будуть готові через 12 годин.
Хрусткі малосольні огірки на зиму
Інгредієнти:
- Огірки – 1 кг
- Часник – 6 зубчиків (за смаком)
- Кріп свіжий – 1 пучок (за смаком)
- Вода – 1 л
- Сіль – 1 ст. л.
- Перець чорний горошком – приблизно 1 ч. л.
- Перець запашний горошком – 15-20 шт.
Рецепт приготування хрустких малосольних огірків:
- У добре промитих огірків обрізаємо краї – так огірки краще просоляться. Головне, щоб огірки не були гіркими.
- Вимиті огірки перекладаємо в каструлю (емальовану або нержавіючу) або банку. Прошаровуються цілими гілочками кропу і нарізаним часником.
- Готуємо розсіл. Кип'ятимо воду з додаванням солі та перцю.
- Заливаємо огірки розсолом так, щоб він повністю покрив огірки. Залишаємо при кімнатній температурі на 10-12 годин (зручно робити такі огірки з вечора і залишати на ніч).
- Потім охолоджуємо малосольні огірки в холодильнику. Хрусткі малосольні огірки готові. Зберігаємо огірки в розсолі.
Засолювання огірків у "холодний спосіб"
Інгредієнти:
- Огірки – 1 кг
- Вода кип'ячена – 1 л
- Сіль – 2 ст. л. (70 г)
- Часник – 2-3 зубчики
- Листя чорної смородини – 10-15 шт.
- Листя вишні – 10-15 шт.
- Листя хрону – 2 шт.
- Кріп (парасольки та зелень) – 1 пучок
Простий рецепт приготування малосольних огірків у холодний спосіб:
- Підготувати продукти. Огірки для засолювання краще вибирати з пухирцями. Гладкі вважаються салатним. Перед засолюванням огірки та зелень добре вимити. Огірки бажано залишити в холодній воді на годину-дві, щоб вони були більш хрусткими.
- Розчинити сіль в кип'яченій воді. Для засолювання можна використовувати скляну трилітрову банку або каструлю. Половину зелені та листя укласти на дно.
- Відрізати в огірків кінчики. Зверху рівномірно розподілити огірки. Накидати між огірками нарізаний часник.
- Розсіл процідити та залити огірки, вони повинні бути повністю покриті.
- Зверху покласти зелень і листя, які залишилися.
- Закрити посуд чистим рушником і до вечора залишити на столі. Увечері накрити кришкою і прибрати холодильник.
- Невеликі огірочки будуть готові менш ніж через добу. Якщо діставати малосольні огірки чистими виделками й ложками, то розсіл можна використовувати далі, підкладаючи свіжі огірки в нижній шар. Щоб вони не пересолює, через добу їх можна вийняти й скласти в целофановий пакет.
Малосольні огірки в пакеті
Інгредієнти:
- Огірки – 1 кг
- Сіль велика – 1 ст. л.
- Часник – 3-4 зубчики
- Кріп – за смаком
Рецепт приготування малосольних огірків в пакеті:
- Раджу строго слідувати рецептурою. Оскільки можна легко пересолити огірки. Огірочки помити (краще брати огірки середніх розмірів, дрібні швидко пересолються), зрізати кінчики. Зубчики часнику розчавити широкою стороною ножа, дрібнити не треба. Кріп порвати руками.
- Скласти все в пакет, а краще у два (для надійності), посипати сіллю, зав'язати й гарненько потрясти.
- Прибрати пакет в холодильник на 6-8 годин, при цьому кожну годину, а то й пів години струшувати пакет для рівномірного розподілу розсолу, який утворюється в процесі.
- Перед вживанням сполоснути огірочки від зайвої солі холодною водою.
Малосольні огірки без оцту
Інгредієнти:
- Огірки невеликі – 500 г
- Часник – 2 зубчики
- Кріп свіжий – 1 невеликий пучок
- Гвоздика – 1 бутон
- Перець чорний горошком 5 – шт.
- Перець запашний горошком – 3 шт.
- Перець чорний мелений (за бажанням) – за смаком
- Сіль грубого помелу – 1 ч. л.
Рецепт приготування малосольних огірків без оцту:
- У огірків зрізаємо кінці та розрізаємо кожен огірок на 4 частини.
- Дрібно нарізаємо пучок кропу.
- Тепер беремо щільний чистий поліетиленовий пакет і відправляємо в нього огірки та кріп. Можна солити огірки не тільки в пакеті, а й в пластиковому контейнері або у великій мисці. Ефект буде точно такий же.
- Додаємо пропущений через прес часник.
- Туди ж відправляємо 1 бутон гвоздики, 1 ч. л. солі грубого помелу (якщо будете додавати дрібну сіль, то враховуйте, що вона дуже солона і її потрібно додати менше). Додаємо за бажанням трохи чорного меленого перцю, чорний перець горошком і запашний перець горошком.
- Закриваємо пакет і гарненько перемішуємо огірки з часником і кропом. При цьому відразу почне з'являтися сік. (Якщо сумніваєтеся в міцності пакету, то для надійності краще взяти два пакети.) Відправляємо огірки в пакеті в холодильник і протягом 4 годин періодично струшуємо пакет.
- Через 4 години хрусткі малосольні огірки швидкого приготування можна буде подавати до столу. Такі огірочки найкраще з'їсти відразу.
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