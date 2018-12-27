Як приготувати корисні олів'є та шубу: поради від Уляни Супрун

Глава МОЗ Уляна Супрун розповіла, як приготувати корисні страви до свят. Оригінальні рецепти олів'є, шуби вас здивують.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією для українців на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр дала кілька порад щодо меню для зустрічі нового року та Різдва. Вона наголосила, що популярні смаколики виглядають дуже заманливо, але й небезпечно. Адже якщо одразу з'їсти все зі святкового столу, то погане самопочуття гарантоване.

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Тому Супрун разом з Дарією Озерною зібрала лайфхаки та рецепти для святкового меню, які гарантують гарний настрій та здоров'я.

Зважте всі "за" і "проти", якщо плануєте чимало складних страв на свята. Тривале перебування на ногах без активних рухів призводить до набряку вен та болю у суглобах. До того ж, брак кисню та висока температура на кухні може викликати підняття тиску та головний біль. До того ж, не варто забувати про важкі пакунки, витрати коштів, шум, опіки не додають організму здоров'я. Зробіть заплановане, але здоровіше та простіше.

Як приготувати корисне олів'є

"Це салат, бо в ньому багато порізаних компонентів і соус: картопля, морква, цибуля, огірки, м’ясо, яйця, і жирний майонез. Власне, олів’є може бути повноцінною стравою, а не “салатом”: тут є білки, жири, повільні вуглеводи. Є олів’є – не готуйте більше калорійних страв. Зрозумійте, що майонез – це проблема. Його забагато, він калорійний, малопоживний, і ускладнює травлення", – наголосила Супрун.

Краще обмежити споживання фабричного майонезу та готових соусів, а краще готувати їх самостійно. Щоправда, домашній майонез також не дуже безпечний, адже може бути з сальмонелами. Тому майонез найкраще замінити сметаною, гірчицею у зернах або турецьким йогуртом. Також для оригінальної заправи можна використовувати горіхи кеш'ю чи авокадо.

Для корисного олів'є краще змінити співвідношення інгредієнтів: побільше моркви. Варто замінити солоні огірки на свіжі, ріпчасту цибулю на зелену, ковбасу і шинку на відварене філе або солену скумбрію.

Як приготувати корисну шубу

Як приготувати корисну шубу

"Ще один "салат" в якому багато майонезу і людської праці. Зробіть простіше – окремо оселедці чи скумбрія. Окремо – вінегрет, і додайте до цього печені овочі: картоплю, селеру, пастернак, моркву, гарбуз і олію. Ви отримаєте те саме, але в легшій формі. І готувати простіше", – радять медики.

Поради для святкового меню:

М'ясо. Такі страви краще запікати, а не смажити. А соуси та кетчупи з майонезом замінити на гірчицю у зернах, йогурт та соус з перемеленої журавлини.

Холодець. Краще доповнювати цвіклями (бурячок з хроном) та овочевим салатом.

Ковбаси, шинка та інше не домашнє процесоване м'ясо краще взагалі не ставити на стіл.

Суп, бульйон та борщ. Тепла і рідка їжа на свята допоможе покращити травлення, уникнути переїдання та полегшити похмілля на наступний день.

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