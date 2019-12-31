Салат з крабовими паличками на Новий рік: рецепти приготування у фото

Зробили для вас ще одну добірку салатів на новорічний стіл. Крабовий салат – це вже традиційна страва для святкування Нового року. Підготували кілька рецептів: класичний, дієтичний, без крабових паличок, з тофу та веганський. Смачного!

Класичний салат з крабовими паличками

Інгредієнти:​​

Варені яйця – 4 шт

Крабові палички – 250 г

Свіжі огірки – 2 шт

Зелена цибулька – 4-5 молодих пір'я

Консервована кукурудза – 1 банка

Пачка майонезу – 0,5 пачки

Сіль, перець – за смаком

Рецепт приготування традиційного крабового салату:

Огірки нарізати тонкими смужками 2 см. Цибулю подрібнити. Крабові палички нарізати тонкими смужками 2 см. Яйця натерти на тертці. Змішати яйця, крабові палички, цибуля та огірки. Додати кукурудзу і майонез. Крабовий салат перемішати, посолити. Подавайте на листі салату. Смачного!

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Безкрабовий салат

Інгредієнти:​​

Булгур – 350 г

Креветки дрібно очищені – 200 г

Яйця варені – 4 шт

Огірки свіжі – 3 шт

Цибуля зелена – половина великого пучка

Морква варена – 2 шт

Перець болгарський жовтий – 400 г

Кукурудза консервована – 400 г

Сіль і перець – 40 г

Майонез домашній – 4 ст. л.

Рецепт приготування безкрабового салату:

Відваріть булгур. Охолодіть його. Складіть в миску булгур, нарвіть туди креветки, дрібно порізане кубиками яйця, огірки, подрібнену зелену цибулю, моркву, болгарський перець великими кубиками та кукурудзу. Посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте. Заправте майонезом.

Дієтичний крабовий салат

Інгредієнти:​​

Капуста – 1 качан

Кукурудза – 430 г

Крабові палички – 400 г

Зелена цибуля – 1 пучок

Огірок – 2-3 шт

Сметана – 3/4 склянки

Сіль – за смаком

Чорний мелений перець – за смаком

Рецепт приготування дієтичного крабового салату:

Капусту дрібно нашаткувати, пір'я зеленої цибулі подрібнити, огірки разом з крабовими паличками нарізати невеликими шматочками. Викласти всі подрібнені продукти та консервовану кукурудзу в великий салатник, щоб зручно було перемішувати. Додати майонез, сіль і чорний мелений перець, перемішати та подати салат відразу до столу.

Салат з тофу замість крабових паличок

Інгредієнти:​​

Рис відварний – 1/2 склянки

Кукурудза – 1 банка

Огірок середній – 1 шт

Ріпчаста цибуля – 1 шт

Тофу – 250 г

Водорості норі – 2 листи

Соєвий соус

Сіль, перець – за смаком

Пісний рослинний майонез

Рецепт приготування крабового салату з тофу:

Викладіть лист норі, змочіть соєвим соусом, покладіть зверху тонкий брусок тофу. Загорніть тофу в норі, імітуючи крабову паличку. Обсмажте такі заготовки на грилі. Відваріть рис. Поріжте огірок та цибулю маленькими кубиками. Остудіть тофу палички. Наріжте кубиками. З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці. Перемішайте!

Крабовий салат для веганів без тофу

Інгредієнти:​​

Булгур – 1 склянка

Кукурудза консервована – 1 банка

Зелена цибуля – 1 пучок

Помідори – 4 шт

Спеції – за смаком

Майонез веганський – 100-200 г

Рецепт приготування веганського крабового салату без тофу:

Булгур відварити до готовності та остудити. Не додавати ні спецій, ні олії. Помідори порізати кубиками, зелену цибулю дрібно порізати. З'єднати усі інгредієнти, додати спецій та майонез. Ретельно перемішати. Готово!

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