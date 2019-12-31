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Салат з крабовими паличками на Новий рік: рецепти приготування у фото
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Зробили для вас ще одну добірку салатів на новорічний стіл. Крабовий салат – це вже традиційна страва для святкування Нового року. Підготували кілька рецептів: класичний, дієтичний, без крабових паличок, з тофу та веганський. Смачного!
Класичний салат з крабовими паличками
Інгредієнти:
- Варені яйця – 4 шт
- Крабові палички – 250 г
- Свіжі огірки – 2 шт
- Зелена цибулька – 4-5 молодих пір'я
- Консервована кукурудза – 1 банка
- Пачка майонезу – 0,5 пачки
- Сіль, перець – за смаком
Рецепт приготування традиційного крабового салату:
- Огірки нарізати тонкими смужками 2 см. Цибулю подрібнити. Крабові палички нарізати тонкими смужками 2 см. Яйця натерти на тертці.
- Змішати яйця, крабові палички, цибуля та огірки. Додати кукурудзу і майонез.
- Крабовий салат перемішати, посолити. Подавайте на листі салату. Смачного!
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Безкрабовий салат
Інгредієнти:
- Булгур – 350 г
- Креветки дрібно очищені – 200 г
- Яйця варені – 4 шт
- Огірки свіжі – 3 шт
- Цибуля зелена – половина великого пучка
- Морква варена – 2 шт
- Перець болгарський жовтий – 400 г
- Кукурудза консервована – 400 г
- Сіль і перець – 40 г
- Майонез домашній – 4 ст. л.
Рецепт приготування безкрабового салату:
- Відваріть булгур. Охолодіть його.
- Складіть в миску булгур, нарвіть туди креветки, дрібно порізане кубиками яйця, огірки, подрібнену зелену цибулю, моркву, болгарський перець великими кубиками та кукурудзу.
- Посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте. Заправте майонезом.
Дієтичний крабовий салат
Інгредієнти:
- Капуста – 1 качан
- Кукурудза – 430 г
- Крабові палички – 400 г
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Огірок – 2-3 шт
- Сметана – 3/4 склянки
- Сіль – за смаком
- Чорний мелений перець – за смаком
Рецепт приготування дієтичного крабового салату:
- Капусту дрібно нашаткувати, пір'я зеленої цибулі подрібнити, огірки разом з крабовими паличками нарізати невеликими шматочками.
- Викласти всі подрібнені продукти та консервовану кукурудзу в великий салатник, щоб зручно було перемішувати.
- Додати майонез, сіль і чорний мелений перець, перемішати та подати салат відразу до столу.
Салат з тофу замість крабових паличок
Інгредієнти:
- Рис відварний – 1/2 склянки
- Кукурудза – 1 банка
- Огірок середній – 1 шт
- Ріпчаста цибуля – 1 шт
- Тофу – 250 г
- Водорості норі – 2 листи
- Соєвий соус
- Сіль, перець – за смаком
- Пісний рослинний майонез
Рецепт приготування крабового салату з тофу:
- Викладіть лист норі, змочіть соєвим соусом, покладіть зверху тонкий брусок тофу. Загорніть тофу в норі, імітуючи крабову паличку. Обсмажте такі заготовки на грилі.
- Відваріть рис. Поріжте огірок та цибулю маленькими кубиками.
- Остудіть тофу палички. Наріжте кубиками.
- З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці. Перемішайте!
Крабовий салат для веганів без тофу
Інгредієнти:
- Булгур – 1 склянка
- Кукурудза консервована – 1 банка
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Помідори – 4 шт
- Спеції – за смаком
- Майонез веганський – 100-200 г
Рецепт приготування веганського крабового салату без тофу:
- Булгур відварити до готовності та остудити. Не додавати ні спецій, ні олії.
- Помідори порізати кубиками, зелену цибулю дрібно порізати.
- З'єднати усі інгредієнти, додати спецій та майонез. Ретельно перемішати. Готово!
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