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Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
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Підготували для вас святкове меню до Нового року 2021! Радіо МАКСИМУМ пропонує цікаві та легкі рецепти приготування страв, які смакуватимуть усім, – закуски, салати, основна страва, гарнір, десерт та напої!
Відомий кулінар Євген Клопотенко створив оригінальні повноцінні меню для новорічного столу. Тут для вас і класичні святкові салати з дещо покращеною рецептурою, і абсолютно нові, але не менш смачні закуски. Головна перевага – це комплексне меню, яке складається із закусок, салатів, основної страви, гарніру, десерту та напоїв. А ще ці рецепти прості у приготуванні, а інгредієнти доступні й не дорогі.
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Новорічне меню на 2021 рік Бика
ЗАКУСКА З ОСЕЛЕДЦЕМ
Інгредієнти:
- 2-3 буряка
- 2-3 в’ялені або копчені груші
- 1 ч. л. насіння льону
- 2-3 ст. л. соняшникової олії
- 2 оселедця
- 2 гілочки кропу
Як приготувати закуску з оселедцем:
- Буряк можна приготувати двома способами. Помийте 2-3 буряки та обгорніть фольгою. Поставте їх у розігріту до 180 градусів духовку на 60-90 хвилин. Час запікання залежить від розміру буряку. Покладіть буряк у підсолену воду та варіть його протягом 45-75 хвилин.
- Запечений буряк буде смачнішим, але це вже на ваш смак. Готовий буряк потрібно охолодити, почистити та нарізати тонкими скибочками. Можете одразу викладати на тарілку.
- Щоб в’ялені або копчені груші були м’якші, потрібно їх залити окропом на 15-20 хвилин.
- Готові груші наріжте маленьким кубиком. Філе оселедці потрібно нарізати тонкими смужками, а потім подрібнити на кубики.
- Тепер по 1 ч. л. порізаного оселедця треба викласти на кожну скибочку буряка. На оселедець та буряк викладаємо грушу та розподіляємо 1 ч. л. льону. Додайте на страву 2-3 ст. л. ароматної соняшникової олії, а гілочки укропу будуть прикрасами зверху.
ЗАКУСКА З ГРИБІВ
Інгредієнти:
- 200 г печериць
- 40-50 г білих гриби (сушених)
- 50 г вершкового масла
- 2 яйця
- ½ ч. л. гірчиці
- 1 ч. л. оцту
- 4-6 скибочок хліба
- 1 ч. л. зерен коріандру
- 2-3 гілочки петрушки (або кропу, за бажанням)
- за смаком сіль і перець
Як приготувати закуску з грибів:
- Замочіть 40-50 г білих грибів в холодній воді приблизно на 1 годину. Печериці (200 г) Наріжте четвертинками і обсмажте на 50 г вершкового масла, поки не утвориться золотава скоринка.
- Білі гриби відваріть у підсоленій воді приблизно 20 хвилин. Підсушіть хліб на сухій пательні, в тостері або в духовці.
- Перебийте білі гриби і печериці з сіллю і перцем за смаком до бажаної консистенції блендером. Пасту охолодіть до кімнатної температури.
- Зробіть соус. Для цього змішайте ½ ч. л. гірчиці з 2 яйцями, 1 ч. л. оцту, перцем і сіллю. Акуратно збийте віничком до утворення піни.
- На підсушений хліб викладіть грибну пасту і зверху полийте соусом, посипте зернами коріандру і зеленню.
САЛАТ З БРИНЗОЮ ТА В’ЯЛЕНИМИ ТОМАТАМИ
Інгредієнти:
- 200 г бринзи
- 5-6 в’ялених томатів
- 5-6 шт. чорносливу
- 90-100 г міксу салатів
- 2 ст. л. гарбузового насіння
- ½ лимона для соку
- 2-3 ст. л. оливкової олії
Як приготувати салат з бринзою:
- Наріжте в’ялені томати і чорнослив (по 5-6 шт.) тонкими смужками. Викладіть в миску разом із 90-100 г міксу салатів.
- Покришіть в салат 200 г бринзи. Полийте соком половини лимона і всипте гарбузове насіння. Додайте 2-3 ст. л. оливкової олії і акуратно перемішайте.
САЛАТ ІЗ ЗАПЕЧЕНОЇ КАПУСТИ З КУРКОЮ
Інгредієнти:
- ½ качана капусти
- 1 лимон
- 2 курячих філе
- 1 ч. л. копченої паприки
- 1 ч. л. гірчиці
- 3-4 ст. л. соняшникової олії
- 2 томата
- 3-4 ст. л. домашнього майонезу
- сіль та перець за смаком
Салат із запеченої капусти:
- Розріжте капусту на чверті, нам знадобляться 2 четвертинки. Обріжте жорсткі частини качанів, перекладіть капусту в форму для запікання і полийте соком лимона, 3-4 ст. л. соняшникової олії, посоліть за смаком. Запікайте при 180 градусах приблизно 25-30 хвилин.
- Наріжте тонкими смужками 2 курячих філе. Додайте до курки гірчицю, паприку і сіль з перцем, відставте на 20 хвилин. Потім обсмажте філе до утворення рум’яної скоринки.
- Наріжте тонкими скибочками 2 томата і викладіть до капусти, додайте смажену курку.
- Приготуйте домашній майонез, змішавши гірчицю, 2 жовтки, олію і лимонний сік. Полийте салат соусом.
ВЕРЕЩАКА
Інгредієнти:
- 0.8-1 кг свинячих ребер
- 0.75-1 л темного хлібного квасу
- 1 головка часнику
- 2-3 ст. л. соняшникової олії
- 1 ч. л. орегано
- 2 ст. л. борошна
- 50 г вершкового масла
- 1 ст. л. панірувальних сухарів
- 2-3 гілочки петрушки
- сіль та перець за смаком
Як приготувати смачну верещаку:
- Потрібно нарізати свинячі ребра по 1-2 сегмента. Потім посолити, поперчити та вичавити зубчики часнику на них.
- На пательні підрум’яньте м’ясо на 2-3 ст. л. соняшникової олії до утворення скоринки.
- Готові ребра викладіть у форму для запікання та додайте 1 ч. л орегано. Залийте м’ясо 1 л темного квасу.
- Протягом години запікайте ребра у духовці при температурі 180 градусів. Після цього квас злийте у сотейник, а ребра перекладіть до окремої ємності і накрийте фольгою, щоб вони не охололи. Квас випарюйте протягом 15 хвилин – це буде наш соус.
- Щоб згустити квас, потрібно окремо змішати 2 ст. л. борошна та 50 г вершкового масла.
- Потроху додайте суміш до квасу, але помішуйте віничком, щоб не утворювались грудочки. Перед подачею полийте ребра соусом та присипте панірувальними сухарями. Страву можете прикрасити листочками петрушки.
ТОВЧАНКА
Інгредієнти:
- 3-4 картоплі
- ½ склянки квасолі
- 1 лавровий лист
- 2 горошки духмяного перцю
- 3 ст. л. маку
- 50 г вершкового масла
- сіль та перець за смаком
Як приготувати товчанку:
- Картоплю та квасолю потрібно відварити в різних ємностях до готовності. Рідину з картоплі перелийте в миску, а рідину з квасолі можете виливати, вона нам не знадобиться.
- Перемішайте картоплю, квасолю, мак та вершкове масло. Розтовчіть все до однорідності. Доливайте рідину з картоплі, щоб отримати бажану консистенцію товчанки.
ЛЬВІВСЬКИЙ СИРНИК
Для основи:
- 800 г кисломолочного сиру 9%
- 2 картоплі
- 50 г вершкового масла
- 180-200 г цукру
- 4 яйця
- 1 лимон
- 1 апельсин
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 1 ст. л. борошна (+ 1 ст. л. борошна, щоб посипати форму)
- 50 г родзинок (за бажанням)
- 1 дрібка солі
Для карамельного соусу:
- 150 мл вершків (33%)
- 150 г цукру
- 1 дрібка солі
Як приготувати Львівський сирник:
- В миску викладіть всі інгредієнти для основи (800 г сиру, 50 г вершкового масла, 180-200 г цукру, 4 яйця, цедру 1 лимона та 1 апельсина, 1 ч. л. ванільного цукру, 1 ст. л борошна) і перебийте занурювальним блендером до отримання однорідної консистенції.
- Відваріть 2 картоплини і натріть їх на дрібній тертці в миску з основою. Акуратно перемішайте лопаткою.
- Змастіть форму вершковим маслом і присипте борошном. Викладіть тісто у форму, розрівняйте і запікайте при температурі 180 градусів 45-60 хвилин.
- Для карамельного соусу висипте на гарячу сковороду або в каструльку 150 г цукру.
- Нагрівайте, не перемішуючи, до моменту, поки цукор не розтане. Влийте 150 мл теплих вершків, додайте дрібку солі і перемішайте віничком до загусання.
- Готовий сирник полийте карамельним соусом.
ЯГІДНИЙ КИСІЛЬ
Інгредієнти:
- 400 г заморожених ягід
- 2.5-3 л води
- 10 ст. л. цукру
- 5 ст. л. крохмалю
Як приготувати ягідний кисіль:
- У каструлю з 2,5-3 л води додайте цукор (10 ст. л.) і дочекайтеся його повного розчинення.
- Додайте 400 г будь-яких ягід і проваріть ще 7-10 хвилин. Розчиніть крохмаль у склянці води і влийте тонкою цівкою в каструлю, при цьому постійно помішуючи.
- Варіть ще 2-3 хвилини до бажаної густоти. Охолодіть і подавайте.
СПОТИКАЧ
Інгредієнти:
- 500 мл горілки
- 6 бутонів гвоздики
- 1 дрібка мускатного горіха
- 1 ст. л. ванільного цукру
- 100 г цурку
- 100 мл води
- 1 лимон
Як приготувати спотикач:
- Перелийте в окрему ємність 500 мл горілки і додайте дрібку мускатного горіха, 6 бутонів гвоздики і 1 ст. л. ванільного цукру.
- Настоюйте в темному місці 1-1,5 тижні, щодня збовтуючи.
- Після цього змішайте в сотейнику 100 мл води і 100 г цукру, прогрійте до розчинення цукру. Додайте сироп і сік лимона до настоянки і добре перемішайте. Охолодіть і подавайте до столу.
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