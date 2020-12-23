Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік

Підготували для вас святкове меню до Нового року 2021! Радіо МАКСИМУМ пропонує цікаві та легкі рецепти приготування страв, які смакуватимуть усім, – закуски, салати, основна страва, гарнір, десерт та напої!

Відомий кулінар Євген Клопотенко створив оригінальні повноцінні меню для новорічного столу. Тут для вас і класичні святкові салати з дещо покращеною рецептурою, і абсолютно нові, але не менш смачні закуски. Головна перевага – це комплексне меню, яке складається із закусок, салатів, основної страви, гарніру, десерту та напоїв. А ще ці рецепти прості у приготуванні, а інгредієнти доступні й не дорогі.

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Новорічне меню на 2021 рік Бика

ЗАКУСКА З ОСЕЛЕДЦЕМ

Інгредієнти:

2-3 буряка

2-3 в’ялені або копчені груші

1 ч. л. насіння льону

2-3 ст. л. соняшникової олії

2 оселедця

2 гілочки кропу

Як приготувати закуску з оселедцем:

Буряк можна приготувати двома способами. Помийте 2-3 буряки та обгорніть фольгою. Поставте їх у розігріту до 180 градусів духовку на 60-90 хвилин. Час запікання залежить від розміру буряку. Покладіть буряк у підсолену воду та варіть його протягом 45-75 хвилин. Запечений буряк буде смачнішим, але це вже на ваш смак. Готовий буряк потрібно охолодити, почистити та нарізати тонкими скибочками. Можете одразу викладати на тарілку. Щоб в’ялені або копчені груші були м’якші, потрібно їх залити окропом на 15-20 хвилин. Готові груші наріжте маленьким кубиком. Філе оселедці потрібно нарізати тонкими смужками, а потім подрібнити на кубики. Тепер по 1 ч. л. порізаного оселедця треба викласти на кожну скибочку буряка. На оселедець та буряк викладаємо грушу та розподіляємо 1 ч. л. льону. Додайте на страву 2-3 ст. л. ароматної соняшникової олії, а гілочки укропу будуть прикрасами зверху.

ЗАКУСКА З ГРИБІВ

Інгредієнти:

200 г печериць

40-50 г білих гриби (сушених)

50 г вершкового масла

2 яйця

½ ч. л. гірчиці

1 ч. л. оцту

4-6 скибочок хліба

1 ч. л. зерен коріандру

2-3 гілочки петрушки (або кропу, за бажанням)

за смаком сіль і перець

Як приготувати закуску з грибів:

Замочіть 40-50 г білих грибів в холодній воді приблизно на 1 годину. Печериці (200 г) Наріжте четвертинками і обсмажте на 50 г вершкового масла, поки не утвориться золотава скоринка. Білі гриби відваріть у підсоленій воді приблизно 20 хвилин. Підсушіть хліб на сухій пательні, в тостері або в духовці. Перебийте білі гриби і печериці з сіллю і перцем за смаком до бажаної консистенції блендером. Пасту охолодіть до кімнатної температури. Зробіть соус. Для цього змішайте ½ ч. л. гірчиці з 2 яйцями, 1 ч. л. оцту, перцем і сіллю. Акуратно збийте віничком до утворення піни. На підсушений хліб викладіть грибну пасту і зверху полийте соусом, посипте зернами коріандру і зеленню.

САЛАТ З БРИНЗОЮ ТА В’ЯЛЕНИМИ ТОМАТАМИ

Інгредієнти:

200 г бринзи

5-6 в’ялених томатів

5-6 шт. чорносливу

90-100 г міксу салатів

2 ст. л. гарбузового насіння

½ лимона для соку

2-3 ст. л. оливкової олії

Як приготувати салат з бринзою:

Наріжте в’ялені томати і чорнослив (по 5-6 шт.) тонкими смужками. Викладіть в миску разом із 90-100 г міксу салатів. Покришіть в салат 200 г бринзи. Полийте соком половини лимона і всипте гарбузове насіння. Додайте 2-3 ст. л. оливкової олії і акуратно перемішайте.

САЛАТ ІЗ ЗАПЕЧЕНОЇ КАПУСТИ З КУРКОЮ

Інгредієнти:

½ качана капусти

1 лимон

2 курячих філе

1 ч. л. копченої паприки

1 ч. л. гірчиці

3-4 ст. л. соняшникової олії

2 томата

3-4 ст. л. домашнього майонезу

сіль та перець за смаком

Салат із запеченої капусти:

Розріжте капусту на чверті, нам знадобляться 2 четвертинки. Обріжте жорсткі частини качанів, перекладіть капусту в форму для запікання і полийте соком лимона, 3-4 ст. л. соняшникової олії, посоліть за смаком. Запікайте при 180 градусах приблизно 25-30 хвилин. Наріжте тонкими смужками 2 курячих філе. Додайте до курки гірчицю, паприку і сіль з перцем, відставте на 20 хвилин. Потім обсмажте філе до утворення рум’яної скоринки. Наріжте тонкими скибочками 2 томата і викладіть до капусти, додайте смажену курку. Приготуйте домашній майонез, змішавши гірчицю, 2 жовтки, олію і лимонний сік. Полийте салат соусом.

ВЕРЕЩАКА

Інгредієнти:

0.8-1 кг свинячих ребер

0.75-1 л темного хлібного квасу

1 головка часнику

2-3 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. орегано

2 ст. л. борошна

50 г вершкового масла

1 ст. л. панірувальних сухарів

2-3 гілочки петрушки

сіль та перець за смаком

Як приготувати смачну верещаку:

Потрібно нарізати свинячі ребра по 1-2 сегмента. Потім посолити, поперчити та вичавити зубчики часнику на них. На пательні підрум’яньте м’ясо на 2-3 ст. л. соняшникової олії до утворення скоринки. Готові ребра викладіть у форму для запікання та додайте 1 ч. л орегано. Залийте м’ясо 1 л темного квасу. Протягом години запікайте ребра у духовці при температурі 180 градусів. Після цього квас злийте у сотейник, а ребра перекладіть до окремої ємності і накрийте фольгою, щоб вони не охололи. Квас випарюйте протягом 15 хвилин – це буде наш соус. Щоб згустити квас, потрібно окремо змішати 2 ст. л. борошна та 50 г вершкового масла. Потроху додайте суміш до квасу, але помішуйте віничком, щоб не утворювались грудочки. Перед подачею полийте ребра соусом та присипте панірувальними сухарями. Страву можете прикрасити листочками петрушки.

ТОВЧАНКА

Інгредієнти:

3-4 картоплі

½ склянки квасолі

1 лавровий лист

2 горошки духмяного перцю

3 ст. л. маку

50 г вершкового масла

сіль та перець за смаком

Як приготувати товчанку:

Картоплю та квасолю потрібно відварити в різних ємностях до готовності. Рідину з картоплі перелийте в миску, а рідину з квасолі можете виливати, вона нам не знадобиться. Перемішайте картоплю, квасолю, мак та вершкове масло. Розтовчіть все до однорідності. Доливайте рідину з картоплі, щоб отримати бажану консистенцію товчанки.

ЛЬВІВСЬКИЙ СИРНИК

Для основи:

800 г кисломолочного сиру 9%

2 картоплі

50 г вершкового масла

180-200 г цукру

4 яйця

1 лимон

1 апельсин

1 ч. л. ванільного цукру

1 ст. л. борошна (+ 1 ст. л. борошна, щоб посипати форму)

50 г родзинок (за бажанням)

1 дрібка солі

Для карамельного соусу:

150 мл вершків (33%)

150 г цукру

1 дрібка солі

Як приготувати Львівський сирник:

В миску викладіть всі інгредієнти для основи (800 г сиру, 50 г вершкового масла, 180-200 г цукру, 4 яйця, цедру 1 лимона та 1 апельсина, 1 ч. л. ванільного цукру, 1 ст. л борошна) і перебийте занурювальним блендером до отримання однорідної консистенції. Відваріть 2 картоплини і натріть їх на дрібній тертці в миску з основою. Акуратно перемішайте лопаткою. Змастіть форму вершковим маслом і присипте борошном. Викладіть тісто у форму, розрівняйте і запікайте при температурі 180 градусів 45-60 хвилин. Для карамельного соусу висипте на гарячу сковороду або в каструльку 150 г цукру. Нагрівайте, не перемішуючи, до моменту, поки цукор не розтане. Влийте 150 мл теплих вершків, додайте дрібку солі і перемішайте віничком до загусання. Готовий сирник полийте карамельним соусом.

ЯГІДНИЙ КИСІЛЬ

Інгредієнти:

400 г заморожених ягід

2.5-3 л води

10 ст. л. цукру

5 ст. л. крохмалю

Як приготувати ягідний кисіль:

У каструлю з 2,5-3 л води додайте цукор (10 ст. л.) і дочекайтеся його повного розчинення. Додайте 400 г будь-яких ягід і проваріть ще 7-10 хвилин. Розчиніть крохмаль у склянці води і влийте тонкою цівкою в каструлю, при цьому постійно помішуючи. Варіть ще 2-3 хвилини до бажаної густоти. Охолодіть і подавайте.

СПОТИКАЧ

Інгредієнти:

500 мл горілки

6 бутонів гвоздики

1 дрібка мускатного горіха

1 ст. л. ванільного цукру

100 г цурку

100 мл води

1 лимон

Як приготувати спотикач:

Перелийте в окрему ємність 500 мл горілки і додайте дрібку мускатного горіха, 6 бутонів гвоздики і 1 ст. л. ванільного цукру. Настоюйте в темному місці 1-1,5 тижні, щодня збовтуючи. Після цього змішайте в сотейнику 100 мл води і 100 г цукру, прогрійте до розчинення цукру. Додайте сироп і сік лимона до настоянки і добре перемішайте. Охолодіть і подавайте до столу.

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