Як приготувати ідеальну підливу до будь-якої страви: рецепт британського шеф-кухаря

Якщо ви давно шукали універсальний рецепт підливи до м'яса або овочів – саме час її приготувати. Тим більше, що як виявилося – це дуже просто, але в результаті ви отримаєте дуже смачний соус.

Британський кухар, ресторатор, телеведучий та популяризатор домашньої кулінарії Джеймі Олівер показав на своєму каналі у YouTube, як приготувати ідеальну підливу, яка зробить будь-яку м'ясну чи овочеву страву смачною. Зберігайте рецепт.

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Рецепт підливи до м'яса та овочів

Інгредієнти

бульйон (овочевий, курячий або м'ясний) – 1 літр;

м'ясо (крила) куряче або будь-яке на ваш смак – 600 грамів;

бекон – 100 грамів;

цибуля – 1-2 штуки;

морква – 2 штуки;

селера – 5-6 стебел;

розмарин – гілочка;

часник – 1-2 зубчики;

борошно – 1 десертна ложка;

вино (біле або червоне) – 1 келих;

лавровий лист – 5 штук.

Спосіб приготування

Овочі поріжте, викладіть на деко, а зверху на них курячі крила, додайте розмарин, цибулю, часник і порізаний бекон. Відправте запікатися у духовку на годину при 200 градусах, щоб м'ясо стало м'яким і ніжним. Після цього дістаньте деко, все добре перемішайте, м'ясо відокремте від кістки, додайте борошно і все залийте бульйоном, щедро посоліть, поперчіть. На 25-30 хвилин відправте ще в духовку, щоб бульйон закипів. По закінченню часу дістаньте готову страву, візьміть сито і добре процідіть отриману суміш так, щоб був тільки рідкий соус. Перелийте його в скляний посуд, дайте охолонути і відправте в холодильник.

Ця підлива стане прекрасним доповненням до будь-якої страви.

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