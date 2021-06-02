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Як приготувати ідеальну підливу до будь-якої страви: рецепт британського шеф-кухаря
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Якщо ви давно шукали універсальний рецепт підливи до м'яса або овочів – саме час її приготувати. Тим більше, що як виявилося – це дуже просто, але в результаті ви отримаєте дуже смачний соус.
Британський кухар, ресторатор, телеведучий та популяризатор домашньої кулінарії Джеймі Олівер показав на своєму каналі у YouTube, як приготувати ідеальну підливу, яка зробить будь-яку м'ясну чи овочеву страву смачною. Зберігайте рецепт.
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Рецепт підливи до м'яса та овочів
Інгредієнти
- бульйон (овочевий, курячий або м'ясний) – 1 літр;
- м'ясо (крила) куряче або будь-яке на ваш смак – 600 грамів;
- бекон – 100 грамів;
- цибуля – 1-2 штуки;
- морква – 2 штуки;
- селера – 5-6 стебел;
- розмарин – гілочка;
- часник – 1-2 зубчики;
- борошно – 1 десертна ложка;
- вино (біле або червоне) – 1 келих;
- лавровий лист – 5 штук.
Спосіб приготування
- Овочі поріжте, викладіть на деко, а зверху на них курячі крила, додайте розмарин, цибулю, часник і порізаний бекон.
- Відправте запікатися у духовку на годину при 200 градусах, щоб м'ясо стало м'яким і ніжним.
- Після цього дістаньте деко, все добре перемішайте, м'ясо відокремте від кістки, додайте борошно і все залийте бульйоном, щедро посоліть, поперчіть.
- На 25-30 хвилин відправте ще в духовку, щоб бульйон закипів.
- По закінченню часу дістаньте готову страву, візьміть сито і добре процідіть отриману суміш так, щоб був тільки рідкий соус.
- Перелийте його в скляний посуд, дайте охолонути і відправте в холодильник.
Ця підлива стане прекрасним доповненням до будь-якої страви.
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