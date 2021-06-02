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Як приготувати ідеальну підливу до будь-якої страви: рецепт британського шеф-кухаря

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Рецепт універсальної підливи - фото 1
Рецепт універсальної підливи / countryliving

Якщо ви давно шукали універсальний рецепт підливи до м'яса або овочів – саме час її приготувати. Тим більше, що як виявилося – це дуже просто, але в результаті ви отримаєте дуже смачний соус.

Британський кухар, ресторатор, телеведучий та популяризатор домашньої кулінарії Джеймі Олівер показав на своєму каналі у YouTube, як приготувати ідеальну підливу, яка зробить будь-яку м'ясну чи овочеву страву смачною. Зберігайте рецепт.

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Рецепт підливи до м'яса та овочів

Інгредієнти
  • бульйон (овочевий, курячий або м'ясний) – 1 літр;
  • м'ясо (крила) куряче або будь-яке на ваш смак – 600 грамів;
  • бекон – 100 грамів;
  • цибуля – 1-2 штуки;
  • морква – 2 штуки;
  • селера – 5-6 стебел;
  • розмарин – гілочка;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • борошно – 1 десертна ложка;
  • вино (біле або червоне) – 1 келих;
  • лавровий лист – 5 штук.
Спосіб приготування
  1. Овочі поріжте, викладіть на деко, а зверху на них курячі крила, додайте розмарин, цибулю, часник і порізаний бекон.
  2. Відправте запікатися у духовку на годину при 200 градусах, щоб м'ясо стало м'яким і ніжним.
  3. Після цього дістаньте деко, все добре перемішайте, м'ясо відокремте від кістки, додайте борошно і все залийте бульйоном, щедро посоліть, поперчіть.
  4. На 25-30 хвилин відправте ще в духовку, щоб бульйон закипів.
  5. По закінченню часу дістаньте готову страву, візьміть сито і добре процідіть отриману суміш так, щоб був тільки рідкий соус.
  6. Перелийте його в скляний посуд, дайте охолонути і відправте в холодильник.

Ця підлива стане прекрасним доповненням до будь-якої страви.

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