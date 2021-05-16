Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео

Що може бути смачніше, ніж улюблений гамбургер з ароматом димку? Коли сезон пікніків у розпалі, хочеться все готувати на грилі. Читайте, як приготувати бургери на мангалі і насолоджуйтеся літом.

Кулінарний експерт Тетяна Литвинова дуже рекомендує хоча б раз приготувати бургер на мангалі, адже ніщо не може перевершити соковиту котлету з легким димком від багаття.

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Бургер на мангалі: покроковий рецепт

Інгредієнти

Для котлети:

Яловичина – 800 г

Сало – 200 г

Суміш спецій – 1 столова ложка

Сіль – 10 г

Для бургера:

Помідори

Огірки солені

Сир чеддер

Бекон

Гірчиця

Кетчуп

Трюфельна олія

Салат айсберг

Булочка

Рецепт бургера на мангалі від Тетяни Литвинової

Спосіб приготування

Змішайте фарш яловичини з салом, додайте сіль і спеції та добре вимішайте. Сформуйте руками котлети, викладіть на пергамент в змазане водою кулінарне кільце, що отримати ідеальну круглу форму. Приберіть кільце, накрийте котлети пергаментом і відправте у холодильник на годину. Викладіть котлети на розпечену решітку, а через 3 хвилини переверніть котлети на другу сторону. Досмажте до повної готовності. Наріжте помідори та огірки. Розріжте на дві половинки булочки і їх теж підсмажте на грилі. Намастіть кетчуп на половинку булочки, зверху викладіть салат айсберг, сир, котлету і знову сир. Додайте 3 кільця помідора і накрийте шматочками бекону. Додайте ще крапельку трюфельної олії та солений огірок. Накрийте другою половиною булочки і скріпіть дерев'яною шпажкою.

Смачного!

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