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Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео

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Бургер на мангалі - фото 1
Бургер на мангалі / unsplash

Що може бути смачніше, ніж улюблений гамбургер з ароматом димку? Коли сезон пікніків у розпалі, хочеться все готувати на грилі. Читайте, як приготувати бургери на мангалі і насолоджуйтеся літом.

Кулінарний експерт Тетяна Литвинова дуже рекомендує хоча б раз приготувати бургер на мангалі, адже ніщо не може перевершити соковиту котлету з легким димком від багаття.

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Бургер на мангалі: покроковий рецепт

Інгредієнти

Для котлети:
  • Яловичина – 800 г
  • Сало – 200 г
  • Суміш спецій – 1 столова ложка
  • Сіль – 10 г
Для бургера:
  • Помідори
  • Огірки солені
  • Сир чеддер
  • Бекон
  • Гірчиця
  • Кетчуп
  • Трюфельна олія
  • Салат айсберг
  • Булочка
Рецепт бургера на мангалі від Тетяни Литвинової - фото 459716
Рецепт бургера на мангалі від Тетяни Литвинової

Спосіб приготування

  1. Змішайте фарш яловичини з салом, додайте сіль і спеції та добре вимішайте.
  2. Сформуйте руками котлети, викладіть на пергамент в змазане водою кулінарне кільце, що отримати ідеальну круглу форму. Приберіть кільце, накрийте котлети пергаментом і відправте у холодильник на годину.
  3. Викладіть котлети на розпечену решітку, а через 3 хвилини переверніть котлети на другу сторону. Досмажте до повної готовності.
  4. Наріжте помідори та огірки. Розріжте на дві половинки булочки і їх теж підсмажте на грилі.
  5. Намастіть кетчуп на половинку булочки, зверху викладіть салат айсберг, сир, котлету і знову сир. Додайте 3 кільця помідора і накрийте шматочками бекону. Додайте ще крапельку трюфельної олії та солений огірок. Накрийте другою половиною булочки і скріпіть дерев'яною шпажкою.
Смачного!

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