Відомий шеф-кухар показав на відео, як ідеально приготувати курку: простий рецепт

М'ясо курка – дієтичний і багатьма улюблений продукт, який корисний для організму і допомагає скинути вагу. Готується також просто і швидко. Ділимося одним з найсмачніших рецептів печеної курки.

Англійський кухар, телеведучий та популяризатор домашньої кулінарії і здорового харчування Джеймі Олівер поділився на своєму каналі у YouTube рецептом приготування курки. За словами ресторатора, м'ясо виходить просто ідеальним – ароматним, смачним і соковитим.

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Інгредієнти

курка – 1,6 кг;

цибуля – 2 штуки;

морква – 2 штуки;

селера – 2 палички;

часник – 4 зубчики;

оливкова олія – ​​2-3 столові ложки;

лимон – 1 штука.

1 невеликий пучок свіжого чебрецю, розмарину, лаврового листа або шавлії;

морська сіль, чорний мелений перець – на смак.

Спосіб приготування

Насамперед добре вимийте, почистіть і наріжте овочі, додайте подрібнений часник, оливкову олію, все добре перемішайте і викладіть у форму. Курку помийте, натріть спеціями і сіллю, а також полийте оливковою олією, всередину покладіть лимон і трави, після – викладіть її на овочі та відправте у духовку на 1,5 години при 200 градусів. Через 45 хвилин до овочів можна додати трохи води, щоб вони не були сухими і далі запікати. Коли м'ясо буде уже готовим, вимкніть духовку і дайте курці постояти ще 15 хвилин, після – можна діставати і подавати.

Подавати ароматну курку найкраще з тими ж овочами, з якими вона тушилася, також можна зробити будь-який соус на ваш смак.

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