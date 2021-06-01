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Відомий шеф-кухар показав на відео, як ідеально приготувати курку: простий рецепт
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М'ясо курка – дієтичний і багатьма улюблений продукт, який корисний для організму і допомагає скинути вагу. Готується також просто і швидко. Ділимося одним з найсмачніших рецептів печеної курки.
Англійський кухар, телеведучий та популяризатор домашньої кулінарії і здорового харчування Джеймі Олівер поділився на своєму каналі у YouTube рецептом приготування курки. За словами ресторатора, м'ясо виходить просто ідеальним – ароматним, смачним і соковитим.
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Інгредієнти
- курка – 1,6 кг;
- цибуля – 2 штуки;
- морква – 2 штуки;
- селера – 2 палички;
- часник – 4 зубчики;
- оливкова олія – 2-3 столові ложки;
- лимон – 1 штука.
- 1 невеликий пучок свіжого чебрецю, розмарину, лаврового листа або шавлії;
- морська сіль, чорний мелений перець – на смак.
Спосіб приготування
- Насамперед добре вимийте, почистіть і наріжте овочі, додайте подрібнений часник, оливкову олію, все добре перемішайте і викладіть у форму.
- Курку помийте, натріть спеціями і сіллю, а також полийте оливковою олією, всередину покладіть лимон і трави, після – викладіть її на овочі та відправте у духовку на 1,5 години при 200 градусів.
- Через 45 хвилин до овочів можна додати трохи води, щоб вони не були сухими і далі запікати.
- Коли м'ясо буде уже готовим, вимкніть духовку і дайте курці постояти ще 15 хвилин, після – можна діставати і подавати.
Подавати ароматну курку найкраще з тими ж овочами, з якими вона тушилася, також можна зробити будь-який соус на ваш смак.
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