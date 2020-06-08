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Як приготувати ідеальний стейк на грилі: 15 секретів від американських шеф-кухарів
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Приготування ідеального стейка на грилі – це мистецтво і наука одночасно. Навіть талановитим кухарям можуть знадобитися роки, щоб освоїти прийоми, необхідні для успіху. Тож розповідаємо, на що варто звертати особливу увагу для отримання правильного результату у приготуванні смачного м'яса.
Вибирайте рібай, якщо є сумніви
Найкращі стейки для домашнього приготування на грилі – це мармурові яловичі. Рібай є найпопулярнішим серед них.
Віддавайте перевагу центральній частині вирізки
Незалежно від того, чи готувати нью-йоркський стейк, портерхаус чи філе-міньйон, однорідність, яку забезпечує центральна частина вирізки, допоможе зберегти якість кінцевого результату і досягти рівномірного приготування.
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Розглядайте не тільки рібай
Рібай – прекрасний шматок м'яса. Але якщо потрібно знайти щось дешевше, можна розглянути й інші види. Вибір менш поширених варіантів – це хороший спосіб отримати відмінний стейк за найкращою ціною.
Шукайте необхідну товщину
При виборі стейків слід знайти такий шматок м'яса, який має товщину не менше як 2,5 см, а то й 4-5 см.
Уникайте добавок
Необхідно уникати стейків з різними добавками, оскільки вони можуть вплинути на смак м'яса. Поширеним прикладом є сольовий розчин, який призначений для збільшення розміру стейка і рівня вологості.
Не обрізайте жир
Жир може виглядати неапетитно на бічних сторонах сирого стейка, але не варто обрізати його повністю. Він додає певного смаку м'ясу, тому його наявність, на додаток до мармурових шматочків, допоможе отримати кращий результат.
Змащуйте стейк
Рекомендується використовувати канолу і оливкову олію, щоб покрити стейк перед тим, як його приправити (в співвідношенні 80/20 або 90/10 відповідно). Олія дозволить швидко піднятися температурі поверхні, забезпечуючи соковитіший кінцевий продукт.
Уникайте готових приправ
На додаток до олії, для мармурового стейка потрібен тільки грубий мелений чорний перець і кошерна сіль, щоб довести його до досконалості смаку.
Використовуйте маринад для маленьких шматків
Щоб зробити смачнішими дрібні шматки, такі як трай-тіп і фланк стейк, можна додати маринад. Це допоможе надати більше аромату і пом'якшити їхню волокнисту структуру.
Для того, щоб отримати легкий і ароматний маринад, потрібно змішати трохи оливкової олії, бальзамічного оцту, вустерського і соєвого соусу, гірчиці діжонської і часнику.
Не використовуйте виделку
М'ясо легко наколоти виделкою, щоб посунути або перевернути. Однак не варто піддаватися цьому бажанню, інакше стейк вийде нерівномірно приготовленим. Проколи виделкою дозволять вийти соку і можуть привести до зменшення аромату. Краще завжди використовувати лопатку або щипці.
Не варто часто перевертати
На початку приготування стейк потрібно покласти в найгарячіше місце на грилі, щоб він рівномірно присмажився. Після цього краще перемістити його в прохолоднішу частину. Занадто часте перевертання може привести до обвуглювання м'яса і зменшення на ньому приправ.
Стежте за температурою
Під час приготування стейка варто тримати під рукою миттєвий термометр для м'яса. Завдяки цьому не доведеться здогадуватися про визначення статусу його готовності, особливо якщо потрібен певний ступінь прожарювання (Rare – 50°C, Medium – 60°C, Well Done – 71°C).
Наберіться терпіння
Коли м'ясо приготувалося, важливо дати йому відпочити від 7 до 10 хвилин (в залежності від самого шматка). Це допоможе сокам рівномірно розподілитися по всьому стейку.
Поверніть стейк на гриль
Після того, як стейк "відпочив", потрібно покласти його назад на решітку і потримати приблизно по 30 секунд з кожної сторони безпосередньо перед подачею на стіл.
Не забувайте про важливість олії і трав
Можна додати олію, чебрець і роздавлений часник до вже приготовленого стейка.
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