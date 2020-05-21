Джорджіо Армані поділився рецептом своєї фірмової пасти

Дизайнер Джорджіо Армані відмовився від алкоголю і м'яса, але не від любові до італійської їжі. На карантині у нього знайшлося більше вільного часу, який можна присвятити кулінарії. Тож він поділився рецептом своєї фірмової вегетаріанської пасти. Вона вам сподобається!

Рецептом улюбленої пасти Джорджіо Армані поділився з британським Vogue.

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Я виріс у важкі часи – під час війни. Ми їли прості страви, приготовані з невеликої кількості інгредієнтів, типу тортеллі алла пьячетіна – з пармезаном, шпинатом і рікоттою, який робила моя мама. Відтоді я насолоджуюся класичними італійськими стравами, – розповідає дизайнер.

Рецепт улюбленої пасти Джорджіо Армані

Інгредієнти для начинки:

600 г рікотти

600 г шпинату

1 яйце

100 г тертого сиру грана падано

100 г тертого сиру пекоріно романо

Сіль і перець

Приготування:

Бланшируйте шпинат, потім процідіть і дрібно наріжте. Змішайте шпинат і рікотту в мисці разом з іншими інгредієнтами. Залиште суміш у холодильнику на одну годину.

Армані, як більшість італійців, не купує магазинну пасту і віддає перевагу домашній, яку готує самостійно.

Вегетаріанська паста від Джорджіо Армані

Інгредієнти для пасти:

600 г борошна

4 яйця

120 мл теплої води

сіль

Приготування пасти:

Змішайте всі інгредієнти і замісіть тісто. Залиште на 30 хвилин у харчовій плівці. Потім тонко розкачайте і наріжте квадрати по 6 см. Додайте ложку начинки у центр кожного квадрата і закрийте їх, змочивши краї водою. Скрутіть краї, щоб надати їм форму цукерки.

Для соусу знадобляться:

100 г вершкового масла

Свіжа шавлія

20 г сиру гранд

Фінальний етап:

Зваріть макарони у киплячій підсоленій воді. Помістіть в розігріту сковороду з соусом – розтопленим маслом, шавлією і сиром. Макарони подаються зі свіжою зеленню, оливковою олією і тертим трюфелем.

Смачного!

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