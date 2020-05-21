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Джорджіо Армані поділився рецептом своєї фірмової пасти

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Армані розповів, як готує свою улюблену вегетаріанську пасту - фото 1
Армані розповів, як готує свою улюблену вегетаріанську пасту

Дизайнер Джорджіо Армані відмовився від алкоголю і м'яса, але не від любові до італійської їжі. На карантині у нього знайшлося більше вільного часу, який можна присвятити кулінарії. Тож він поділився рецептом своєї фірмової вегетаріанської пасти. Вона вам сподобається!

Рецептом улюбленої пасти Джорджіо Армані поділився з британським Vogue.

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Я виріс у важкі часи – під час війни. Ми їли прості страви, приготовані з невеликої кількості інгредієнтів, типу тортеллі алла пьячетіна – з пармезаном, шпинатом і рікоттою, який робила моя мама. Відтоді я насолоджуюся класичними італійськими стравами, – розповідає дизайнер.

Рецепт улюбленої пасти Джорджіо Армані

Інгредієнти для начинки:

  • 600 г рікотти
  • 600 г шпинату
  • 1 яйце
  • 100 г тертого сиру грана падано
  • 100 г тертого сиру пекоріно романо
  • Сіль і перець

Приготування:

  1. Бланшируйте шпинат, потім процідіть і дрібно наріжте.
  2. Змішайте шпинат і рікотту в мисці разом з іншими інгредієнтами.
  3. Залиште суміш у холодильнику на одну годину.

Армані, як більшість італійців, не купує магазинну пасту і віддає перевагу домашній, яку готує самостійно.

Вегетаріанська паста від Джорджіо Армані - фото 405477
Вегетаріанська паста від Джорджіо Армані

Інгредієнти для пасти:

  • 600 г борошна
  • 4 яйця
  • 120 мл теплої води
  • сіль

Приготування пасти:

  1. Змішайте всі інгредієнти і замісіть тісто. Залиште на 30 хвилин у харчовій плівці. Потім тонко розкачайте і наріжте квадрати по 6 см.
  2. Додайте ложку начинки у центр кожного квадрата і закрийте їх, змочивши краї водою. Скрутіть краї, щоб надати їм форму цукерки.

Для соусу знадобляться:

  • 100 г вершкового масла
  • Свіжа шавлія
  • 20 г сиру гранд

Фінальний етап:

Зваріть макарони у киплячій підсоленій воді. Помістіть в розігріту сковороду з соусом – розтопленим маслом, шавлією і сиром. Макарони подаються зі свіжою зеленню, оливковою олією і тертим трюфелем.

Смачного!

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