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Джорджіо Армані поділився рецептом своєї фірмової пасти
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Дизайнер Джорджіо Армані відмовився від алкоголю і м'яса, але не від любові до італійської їжі. На карантині у нього знайшлося більше вільного часу, який можна присвятити кулінарії. Тож він поділився рецептом своєї фірмової вегетаріанської пасти. Вона вам сподобається!
Рецептом улюбленої пасти Джорджіо Армані поділився з британським Vogue.
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Я виріс у важкі часи – під час війни. Ми їли прості страви, приготовані з невеликої кількості інгредієнтів, типу тортеллі алла пьячетіна – з пармезаном, шпинатом і рікоттою, який робила моя мама. Відтоді я насолоджуюся класичними італійськими стравами, – розповідає дизайнер.
Рецепт улюбленої пасти Джорджіо Армані
Інгредієнти для начинки:
- 600 г рікотти
- 600 г шпинату
- 1 яйце
- 100 г тертого сиру грана падано
- 100 г тертого сиру пекоріно романо
- Сіль і перець
Приготування:
- Бланшируйте шпинат, потім процідіть і дрібно наріжте.
- Змішайте шпинат і рікотту в мисці разом з іншими інгредієнтами.
- Залиште суміш у холодильнику на одну годину.
Армані, як більшість італійців, не купує магазинну пасту і віддає перевагу домашній, яку готує самостійно.
Інгредієнти для пасти:
- 600 г борошна
- 4 яйця
- 120 мл теплої води
- сіль
Приготування пасти:
- Змішайте всі інгредієнти і замісіть тісто. Залиште на 30 хвилин у харчовій плівці. Потім тонко розкачайте і наріжте квадрати по 6 см.
- Додайте ложку начинки у центр кожного квадрата і закрийте їх, змочивши краї водою. Скрутіть краї, щоб надати їм форму цукерки.
Для соусу знадобляться:
- 100 г вершкового масла
- Свіжа шавлія
- 20 г сиру гранд
Фінальний етап:
Зваріть макарони у киплячій підсоленій воді. Помістіть в розігріту сковороду з соусом – розтопленим маслом, шавлією і сиром. Макарони подаються зі свіжою зеленню, оливковою олією і тертим трюфелем.
Смачного!
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