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Як зробити корисний маринад до курки: смачні рецепти у фото

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Маринади до курки і овочів - фото 1
Маринади до курки і овочів

Будь-яка страва може стати особливою, якщо для її готувати у правильному маринаді. Ловіть ідею маринадів для м'яса, курки та овочів, які точно припадуть до душі кожному.

Навіть найзвичніший рецепт запеченої курки може отримати новий смак, якщо приготувати правильний маринад. У мережі поділились корисним фото з 6 здоровими маринадами, які підійдуть для овочів та м'яса, а також сподобаються кожному.

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Як правильно готувати у маринаді: змішати всі інгредієнти, додати до м'яса чи овочів, залишити ненадовго в холодильнику, а тоді запікати у духовці. Можна також готувати маринади для шашликів, але тоді настоювати м'ясо у холодному місці кілька годин перед тим, як влаштовувати барбекю.

ТОП-6 корисних маринадів:

Як зробити корисний маринад до курки: смачні рецепти у фото - фото 406343

Маринад до курки Теріякі

  • Соєвий соус
  • Кленовий сироп
  • Оливкова олія
  • Часник
  • Мелений імбир
  • Перець

Маринад з кінзою та лаймом

  • Оливкова олія
  • Лаймовий сік
  • Кінза
  • Морська сіль
  • Перець

Маринад з базиліком

  • Бальзамічний оцет
  • Оливкова олія
  • Сушений базилік
  • Морська сіль
  • Часник
Інгредієнти для маринаду - фото 406341
Інгредієнти для маринаду

Гавайський маринад

  • Ананасовий сік
  • Соєвий соус
  • Оливкова олія
  • Сушена цибуля
  • Мелений імбир
  • Морська сіль
  • Перець

Фахіта маринад

  • Оливкова олія
  • Кленовий сироп
  • Сушений перець чилі
  • Мелений кмин
  • Паприка
  • Сушена цибуля
  • Сушений часник
  • Лаймовий сік

Маринад BBQ

  • Соус BBQ
  • Кленовий сироп
  • Яблучний оцет
  • Сушений перець чилі
Ідеї корисного маринаду - фото 406340
Ідеї корисного маринаду

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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