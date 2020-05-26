Як зробити корисний маринад до курки: смачні рецепти у фото

Будь-яка страва може стати особливою, якщо для її готувати у правильному маринаді. Ловіть ідею маринадів для м'яса, курки та овочів, які точно припадуть до душі кожному.

Навіть найзвичніший рецепт запеченої курки може отримати новий смак, якщо приготувати правильний маринад. У мережі поділились корисним фото з 6 здоровими маринадами, які підійдуть для овочів та м'яса, а також сподобаються кожному.

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Як правильно готувати у маринаді: змішати всі інгредієнти, додати до м'яса чи овочів, залишити ненадовго в холодильнику, а тоді запікати у духовці. Можна також готувати маринади для шашликів, але тоді настоювати м'ясо у холодному місці кілька годин перед тим, як влаштовувати барбекю.

ТОП-6 корисних маринадів:

Маринад до курки Теріякі

Соєвий соус

Кленовий сироп

Оливкова олія

Часник

Мелений імбир

Перець

Маринад з кінзою та лаймом

Оливкова олія

Лаймовий сік

Кінза

Морська сіль

Перець

Маринад з базиліком

Бальзамічний оцет

Оливкова олія

Сушений базилік

Морська сіль

Часник

Інгредієнти для маринаду

Гавайський маринад

Ананасовий сік

Соєвий соус

Оливкова олія

Сушена цибуля

Мелений імбир

Морська сіль

Перець

Фахіта маринад

Оливкова олія

Кленовий сироп

Сушений перець чилі

Мелений кмин

Паприка

Сушена цибуля

Сушений часник

Лаймовий сік

Маринад BBQ

Соус BBQ

Кленовий сироп

Яблучний оцет

Сушений перець чилі

Ідеї корисного маринаду

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