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Як приготувати хрустку запечену картоплю: рецепт від Емілі Блант
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Відома акторка Емілі Блант поділилась своїм фірмовим рецептом ідеальної запеченої картоплі з хрусткою скоринкою. Його зможе повторити кожен!
Знаменита англійська акторка Емілі Блант побувала на телешоу "The Barefoot Contessa" Айни Гартен, де розкрила сімейний рецепт запечено картоплі, який став неймовірно популярним. Після виходу шоу навіть сайт телеведучої не витримав напливу користувачів, які хотіли випробувати рецепт від акторки. До того ж, він дуже простий і повторити його можна за короткий час.
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Рецепт запеченої картоплі від Емілі Блант
Інгредієнти:
- Молода картопля (1,3 кг)
- Сіль (1,5-2 чайні ложки)
- Сіль крупного помолу (2 чайні ложки)
- Рослинна олія (пів склянки)
- Пучок петрушки
Спосіб приготування:
- Картоплю потрібно почистити і нарізати шматочками з товщиною у 4-5 см
- У великій каструлі з водою розчинити 2 чайні ложки солі крупного помолу довести до кипіння, а тоді додати картоплю. Варити приблизно 8 хвилин
- Злити воду, накрити картоплю кришкою та кілька секунд потрусити у каструлі.
- Викласти картоплю на пергамент та залишити на 15 хвилин, щоб вони висохла
- Розігріти духовку до 220 градусів
- Змастити форму для випічки олією та поставити у духовку на 5-7 хвилин
- Викласти картоплю у форму та добре перемішати
- Запікати страву 45-60 хвилин, періодично перевертаючи картоплю
- Перед подачею на стіл посипати сіллю та подрібненою петрушкою.
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