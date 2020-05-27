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Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото

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як приготувати кабачкові оладки - фото 1
як приготувати кабачкові оладки

Встигніть наїстися кабачком, поки триває овочевий сезон. Ми підготували для вас прості та смачні рецепти кабачкових оладок. Зберігайте, щоб неодмінно приготувати деруни з кабачка!

Кабачкові деруни з курячим фаршем

Інгредієнти:​​

  • Кабачки – 600 г
  • Кряче філе – 400 г
  • Невеликий пучок зеленої цибулі
  • Яйця – 2 шт
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Чорний перець
  • Рослинна олія для смаження
Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото - фото 406496

Рецепт приготування дерунів з кабачків та курячого фаршу:

  1. Куряче філе перемолоти.
  2. Кабачки натерти на великій тертці. Рідину не зливати.
  3. Цибулю подрібнити та з'єднати з фаршем і кабачками в одній мисці.
  4. Вбити яйця, додати сіль і перець. Гарненько перемішати.
  5. Додати борошно. Перемішати до в'язкої консистенції.
  6. Смажити на середньому вогні маленькими порціями без кришки.

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Корисні кабачкові оладки

Інгредієнти:​​

  • Кабачок – 2 шт
  • Йогурт – 1 ст. л.
  • Цибуля – 1 шт
  • Часник – 1 зубчик
  • Яйце – 2 шт
  • Цільнозернове або вівсяне борошно – 3 ст. л.
  • Зелень і спеції – за смаком
Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото - фото 406497

Рецепт приготування дієтичні кабачкові оладки:

  1. Натерти кабачок, цибулю дрібно нарізати.
  2. Змішати й залишити на 20 хв.
  3. Через сито або марлю, злити весь зайвий сік!
  4. Додати яйця, борошно, зелень, часник і спеції. Змішати та додати йогурт.
  5. Смажити на антипригарній сковороді або на невеликій кількості оливкової чи кокосової олії.

Тонкі млинці з кабачків

Інгредієнти:​​

  • Кабачки – 800 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 1 склянка
  • Борошно – 1-1,5 склянка
  • Петрушка або кріп – 1 пучок
  • Рослинна олія – ​​2 ст. л.
  • Сіль – 1 ч. л.

Для соусу:

  • Сметана – 250 мл
  • Часник (придушити) – 2-3 зубчики
  • Кріп – за смаком
Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото - фото 406501

Рецепт приготування тонких млинців з кабачків:

  1. Добре вимити кабачки та натерти їх на самій дрібній тертці. Можна подрібнити блендером. У першому випадку буде чіткіше відчуватися смак кабачка. У другому – млинці будуть більш гладкими та однорідними за структурою.
  2. Дрібно нарізати зелень. Це може бути кріп або петрушка, кому як більше подобається.
  3. Збити яйце з сіллю за допомогою блендера або вінчика. Додати до збитого яйця молоко і перемішати. В ту ж місткість всипати просіяне борошно і збити тісто до однорідного стану.
  4. Влити тісто в миску з тертими кабачками. Додати подрібнену петрушку і дві ложки масла. Перемішати все до однорідності.
  5. Розігріти сковороду і викласти на неї кабачкове тісто ополоником. Рослинна олія вже є в тісті, тому сковороду змащувати не обов'язково.
  6. Коли млинець підрум'яниться з одного боку, переверніть його.
  7. Млинці з кабачків особливо смачні зі сметанно-часниковим соусом. Для його приготування треба змішати сметану з вичавленим часником і подрібненим кропом.
  8. Смачного!

Кабачкові деруни з начинкою

Інгредієнти:​​

  • Кабачки – 2 шт
  • Шинка – 100 г
  • Яйця – 2 шт
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Зелень
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Сіль
Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото - фото 406504

Рецепт приготування кабачкових дерунів з начинкою:

  1. Кабачки натерти на великій тертці, і обов'язково добре вичавити з них сік!
  2. Додати терту шинку і всі інші інгредієнти, все добре перемішати.
  3. Обсмажити на середньому вогні з двох сторін в невеликій кількості олії.

Оладки з цибулею та яйцем

Інгредієнти:​​

  • Кефір – 220 мл
  • Борошно – 200 г
  • Сире яйце – 1 шт
  • Варене яйце – 2 шт
  • Цукор – 0,5 ст. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Зелена цибуля
Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото - фото 406498

Рецепт приготування оладок з цибулею та яйцем:

  1. Збити яйце і додати туди кефір.
  2. Далі додати цукор, сіль, перець, соду та розмішати.
  3. Додати борошно, цибульку та варені яйця.
  4. Смажити на маленькому вогні під кришкою.
  5. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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