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Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото
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Встигніть наїстися кабачком, поки триває овочевий сезон. Ми підготували для вас прості та смачні рецепти кабачкових оладок. Зберігайте, щоб неодмінно приготувати деруни з кабачка!
Кабачкові деруни з курячим фаршем
Інгредієнти:
- Кабачки – 600 г
- Кряче філе – 400 г
- Невеликий пучок зеленої цибулі
- Яйця – 2 шт
- Борошно – 3 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л.
- Чорний перець
- Рослинна олія для смаження
Рецепт приготування дерунів з кабачків та курячого фаршу:
- Куряче філе перемолоти.
- Кабачки натерти на великій тертці. Рідину не зливати.
- Цибулю подрібнити та з'єднати з фаршем і кабачками в одній мисці.
- Вбити яйця, додати сіль і перець. Гарненько перемішати.
- Додати борошно. Перемішати до в'язкої консистенції.
- Смажити на середньому вогні маленькими порціями без кришки.
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Корисні кабачкові оладки
Інгредієнти:
- Кабачок – 2 шт
- Йогурт – 1 ст. л.
- Цибуля – 1 шт
- Часник – 1 зубчик
- Яйце – 2 шт
- Цільнозернове або вівсяне борошно – 3 ст. л.
- Зелень і спеції – за смаком
Рецепт приготування дієтичні кабачкові оладки:
- Натерти кабачок, цибулю дрібно нарізати.
- Змішати й залишити на 20 хв.
- Через сито або марлю, злити весь зайвий сік!
- Додати яйця, борошно, зелень, часник і спеції. Змішати та додати йогурт.
- Смажити на антипригарній сковороді або на невеликій кількості оливкової чи кокосової олії.
Тонкі млинці з кабачків
Інгредієнти:
- Кабачки – 800 г
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 1 склянка
- Борошно – 1-1,5 склянка
- Петрушка або кріп – 1 пучок
- Рослинна олія – 2 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
Для соусу:
- Сметана – 250 мл
- Часник (придушити) – 2-3 зубчики
- Кріп – за смаком
Рецепт приготування тонких млинців з кабачків:
- Добре вимити кабачки та натерти їх на самій дрібній тертці. Можна подрібнити блендером. У першому випадку буде чіткіше відчуватися смак кабачка. У другому – млинці будуть більш гладкими та однорідними за структурою.
- Дрібно нарізати зелень. Це може бути кріп або петрушка, кому як більше подобається.
- Збити яйце з сіллю за допомогою блендера або вінчика. Додати до збитого яйця молоко і перемішати. В ту ж місткість всипати просіяне борошно і збити тісто до однорідного стану.
- Влити тісто в миску з тертими кабачками. Додати подрібнену петрушку і дві ложки масла. Перемішати все до однорідності.
- Розігріти сковороду і викласти на неї кабачкове тісто ополоником. Рослинна олія вже є в тісті, тому сковороду змащувати не обов'язково.
- Коли млинець підрум'яниться з одного боку, переверніть його.
- Млинці з кабачків особливо смачні зі сметанно-часниковим соусом. Для його приготування треба змішати сметану з вичавленим часником і подрібненим кропом.
- Смачного!
Кабачкові деруни з начинкою
Інгредієнти:
- Кабачки – 2 шт
- Шинка – 100 г
- Яйця – 2 шт
- Борошно – 3 ст. л.
- Зелень
- Часник – 2-3 зубчики
- Сіль
Рецепт приготування кабачкових дерунів з начинкою:
- Кабачки натерти на великій тертці, і обов'язково добре вичавити з них сік!
- Додати терту шинку і всі інші інгредієнти, все добре перемішати.
- Обсмажити на середньому вогні з двох сторін в невеликій кількості олії.
Оладки з цибулею та яйцем
Інгредієнти:
- Кефір – 220 мл
- Борошно – 200 г
- Сире яйце – 1 шт
- Варене яйце – 2 шт
- Цукор – 0,5 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Зелена цибуля
Рецепт приготування оладок з цибулею та яйцем:
- Збити яйце і додати туди кефір.
- Далі додати цукор, сіль, перець, соду та розмішати.
- Додати борошно, цибульку та варені яйця.
- Смажити на маленькому вогні під кришкою.
- Смачного!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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