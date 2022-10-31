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Нема води: важливі поради, як підготувати запас води для надзвичайних ситуацій

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Як правильно робити запас води для екстрених ситуацій - фото 1
Як правильно робити запас води для екстрених ситуацій / Bluewater Sweden on Unsplash

Російські загарбники продовжують ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Через це чимало українців залишились без світла та води. Як підготувати запас води та що варто знати - читайте далі.

Цинічні атаки окупантів по об'єктах критичної інфраструктури позбавляють українців базових речей, серед яких електроенергія та водопостачання. Тому у Центрі стратегічних комунікацій розповіли, як підготуватись до можливої відсутності води.

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Як підготувати запас води

Одній дорослій людині на день потрібно 1,5-2 л питної води, а також 10-12 л води для приготування їжі та для гігієни. Для надзвичайних ситуацій мінімальний запас має бути щонайменше на 3 дні.

Воду можна зберігати і в каструлях- фото 515111
Воду можна зберігати і в каструлях / Edgar Castrejon on Unsplash

Де знайти питну воду:

  • Придбати у магазині, найкраще брати п’ятилітрові (або будь-які великі) бутлі;
  • Набрати в бюветі (важливо, що таку воду обов'язково кип'ятити мінімум 10 хвилин перед вживанням).

Де знайти технічну воду:

  • Вдома це зробити легко, достатньо набрати її з крана у доступні посудини. Для цього підійдуть відра, пластикові бутлі та скляні банки, де зручно зберігати рідину.

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