Як правильно виміряти температуру тіла

Підвищення температури –, це важливий симптом захворювань, сигнал про те, що десь в організмі почалося запалення. Тому дуже важливо знати, скільки у вас всередині градусів.

Важливо розрізняти технічну точність, з якою термометр зчитує інформацію і клінічну надійність конкретного методу вимірювання. Точність термометра визначається в ідеальних умовах відповідно до встановлених технічних норм для гарантії якості вимірювального приладу. Сучасні високоякісні термометри вимірюють з точністю +/- 0,1 ° C.

І ще: Чому не варто захоплюватися прийманням антидепресантів

Температура людського тіла варіюється в залежності від того, на якій частині тіла вимірюється температура і від часу вимірювання. Це пов'язано з фізіологічними факторами, а не з несправністю приладу. Точність вимірювання залежить перш за все від правильності використання термометра.

Запобіжні заходи загального характеру

Дітям термометр слід використовувати тільки під наглядом дорослої людини.

Не ходіть, не бігайте і не розмовляйте під час вимірювання температури.

Протирайте термометр до і після кожного використання.

Зберігайте прилад в захисному футлярі, коли не використовуєте його.

Не зберігайте прилад в місці, де він може піддатися потраплянню прямих сонячних променів або у вологому місці. Уникайте різких перепадів температур.

Не впускайте термометр і не піддавайте його сильним ударам.

Не намагайтеся розбирати електронний термометр, крім як для заміни батарейки.

Це цікаво: Про що говорить сильна тяга до шоколаду