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Як правильно виміряти температуру тіла

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Температура - фото 1
Температура / lifehacker

Підвищення температури –, це важливий симптом захворювань, сигнал про те, що десь в організмі почалося запалення. Тому дуже важливо знати, скільки у вас всередині градусів.

Важливо розрізняти технічну точність, з якою термометр зчитує інформацію і клінічну надійність конкретного методу вимірювання. Точність термометра визначається в ідеальних умовах відповідно до встановлених технічних норм для гарантії якості вимірювального приладу. Сучасні високоякісні термометри вимірюють з точністю +/- 0,1 ° C.

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Температура людського тіла варіюється в залежності від того, на якій частині тіла вимірюється температура і від часу вимірювання. Це пов'язано з фізіологічними факторами, а не з несправністю приладу. Точність вимірювання залежить перш за все від правильності використання термометра.

Як правильно виміряти температуру тіла - фото 438638

Запобіжні заходи загального характеру

  • Дітям термометр слід використовувати тільки під наглядом дорослої людини.
  • Не ходіть, не бігайте і не розмовляйте під час вимірювання температури.
  • Протирайте термометр до і після кожного використання.
  • Зберігайте прилад в захисному футлярі, коли не використовуєте його.
  • Не зберігайте прилад в місці, де він може піддатися потраплянню прямих сонячних променів або у вологому місці. Уникайте різких перепадів температур.
  • Не впускайте термометр і не піддавайте його сильним ударам.
  • Не намагайтеся розбирати електронний термометр, крім як для заміни батарейки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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