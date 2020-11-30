Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Про що говорить сильна тяга до шоколаду

  • 12
Шоколад - фото 1
Шоколад / ont

Сильна тяга до шоколаду може говорити про дефіцит деяких речовин в організмі, пояснюють експерти.

За словами лікарів, часто сильна тяга до шоколаду є відображенням харчової звички. Тобто, люди просто звикають регулярно споживати цей продукт.

І ще: Морквяні котлети як в дитячому садку: простий рецепт

Крім того, гостре бажання з'їсти шоколад може говорити про відсутні в організмі речовини, які є для нього антидепресантами. Поїдання шоколаду стимулює вироблення нейронних компонентів, що поліпшують настрій, розслабляють. З цієї причини в ситуації стресу, коли організму бракує власних ресурсів для зняття напруги, може відчуватися тяга до солодкого і конкретно до шоколаду.

Ще одна причина цього явища – розумові навантаження, потреба головного мозку в додатковому енергетичному підживленні. "Бувають ситуації, коли організму необхідно збільшити свою мозкову активність, з'ївши шоколад, оскільки в ньому міститься кофеїн", – пояснили фахівці.

Про що говорить сильна тяга до шоколаду - фото 437407

Це цікаво: Учені довели, що вік не заважає успішному схудненню

Джерело: the-challenger
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
  • 26 листопада, 16:21
  • 1437
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 603
Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
  • 23 листопада, 17:19
  • 434
Загрузка...
Новини