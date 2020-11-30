Про що говорить сильна тяга до шоколаду

Сильна тяга до шоколаду може говорити про дефіцит деяких речовин в організмі, пояснюють експерти.

За словами лікарів, часто сильна тяга до шоколаду є відображенням харчової звички. Тобто, люди просто звикають регулярно споживати цей продукт.

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Крім того, гостре бажання з'їсти шоколад може говорити про відсутні в організмі речовини, які є для нього антидепресантами. Поїдання шоколаду стимулює вироблення нейронних компонентів, що поліпшують настрій, розслабляють. З цієї причини в ситуації стресу, коли організму бракує власних ресурсів для зняття напруги, може відчуватися тяга до солодкого і конкретно до шоколаду.



Ще одна причина цього явища – розумові навантаження, потреба головного мозку в додатковому енергетичному підживленні. "Бувають ситуації, коли організму необхідно збільшити свою мозкову активність, з'ївши шоколад, оскільки в ньому міститься кофеїн", – пояснили фахівці.

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