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Про що говорить сильна тяга до шоколаду
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Сильна тяга до шоколаду може говорити про дефіцит деяких речовин в організмі, пояснюють експерти.
За словами лікарів, часто сильна тяга до шоколаду є відображенням харчової звички. Тобто, люди просто звикають регулярно споживати цей продукт.
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Крім того, гостре бажання з'їсти шоколад може говорити про відсутні в організмі речовини, які є для нього антидепресантами. Поїдання шоколаду стимулює вироблення нейронних компонентів, що поліпшують настрій, розслабляють. З цієї причини в ситуації стресу, коли організму бракує власних ресурсів для зняття напруги, може відчуватися тяга до солодкого і конкретно до шоколаду.
Ще одна причина цього явища – розумові навантаження, потреба головного мозку в додатковому енергетичному підживленні. "Бувають ситуації, коли організму необхідно збільшити свою мозкову активність, з'ївши шоколад, оскільки в ньому міститься кофеїн", – пояснили фахівці.
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