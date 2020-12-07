Чому не варто захоплюватися прийманням антидепресантів

Дослідники з Оттавського університету вивчили, як різні антидепресанти впливають на мікробіом кишечника.

Щоб оцінити вплив антидепресантів, кишкові бактерії вирощували в чашках Петрі і додавали до них різні препарати.

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Як виявилося, різні типи антидепресантів пригнічують ріст поширених корисних кишкових бактерій. Найсильніший вплив надавали такі лікарські засоби, як дезипрамін і арипіпразол. Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports.

Це відкриття пояснює, чому деякі люди, що приймають антидепресанти, мають неприємні побічні ефекти, пов'язані з травленням. Автори дослідження сподіваються, що в майбутньому вдасться розробити більш ефективні методи лікування депресії з меншою кількістю побічних ефектів.

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