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Чому не варто захоплюватися прийманням антидепресантів

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Антидепресанти - фото 1
Антидепресанти / britannica

Дослідники з Оттавського університету вивчили, як різні антидепресанти впливають на мікробіом кишечника.

Щоб оцінити вплив антидепресантів, кишкові бактерії вирощували в чашках Петрі і додавали до них різні препарати.

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Як виявилося, різні типи антидепресантів пригнічують ріст поширених корисних кишкових бактерій. Найсильніший вплив надавали такі лікарські засоби, як дезипрамін і арипіпразол. Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports.

Це відкриття пояснює, чому деякі люди, що приймають антидепресанти, мають неприємні побічні ефекти, пов'язані з травленням. Автори дослідження сподіваються, що в майбутньому вдасться розробити більш ефективні методи лікування депресії з меншою кількістю побічних ефектів.

Чому не варто захоплюватися прийманням антидепресантів - фото 438209

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Джерело: massivesci
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