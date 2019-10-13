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Як правильно відкладати гроші: поради для справжніх марнотратів

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Розповідаємо вам, як почати накопичувати гроші - фото 1
Розповідаємо вам, як почати накопичувати гроші

Якщо ви мрієте відправитися у відпустку, але грошей на неї завжди не вистачає, – спробуйте почати нарешті відкладати гроші. Втім, якщо ви – марнотрат, то на допомогу вам прийдуть наші поради.

Отже, як відкласти гроші, якщо ви – марнотрат. Читайте далі!

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1. Визначте мету. Навіщо вам потрібні відкладені гроші. Згадайте всі свої мрії та виберіть таку, заради якої варто потерпіти психологічну "ломку" хоча б місяці два. Якщо ви цього не зробите, мотивація швидко пропаде і відкладена сума знову буде витрачена на "невідкладні потреби".

2. Відкладайте невеликий відсоток. Рекомендована сума – не менше 10% від усіх ваших доходів. Відмовки не приймаються! Звичайно, бувають форс-мажорні ситуації, але якщо життя тече звично, це правило повинно виконуватися без жодних умов!

Відкладайте одну десяту свого загального прибутку - фото 361363
Відкладайте одну десяту свого загального прибутку

3. Депозит. Коли набереться невелика сума, обов'язково відкрийте депозитний рахунок у банку. Обов'язково зі складеним відсотком. Складений відсоток – це коли по завершенню певного часу на вкладену суму нараховуються відсотки, додаються до "лежачої на рахунку" суми, і відсотки в наступному періоді будуть "капати" вже з загальної суми.

4. Максимальна недоступність. Зробіть рахунок з відкладеними грошима максимально недоступним. По-перше, не буде спокуси зняти їх при різних фінансових труднощах. По-друге, відсотки на таких депозитах вищі.

5. Не припиняйте виплачувати. Якщо сплачуєте борг по кредиту, то, припинивши виплачувати, просто відкрийте депозит і переказуйте ту ж суму на цей рахунок. Ви вже звикли обходитися без цих грошей, так нехай вони краще йдуть на одну з ваших заповітних мрій!

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Джерело: Mport
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